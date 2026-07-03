L'ASSE officialise un renfort danois

Ils mesurent combien ? Environ hein
Passera pas l'hiver...!
T'es un grand savant toi, je m'agenouille devant toi. Et stop arrête de pleurer..!
Le prix demandé empechera le deal de se faire
naples demandait un avant 150 millions pour Kvara. On peut trouver de tres bons joueurs prometteurs pour des pris abordables.Neves, Vithina ,Pacho
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🆕 Mercato 26/27. Numéro 10. Fra Danmark til Forez. 🇩🇰