L'ASSE officialise un renfort danois

A la veille du week-end, l'AS Saint-Etienne a officialisé la signature d'un milieu offensif de 22 ans, originaire du Danemark, Jakob Breum. Ce dernier évoluait aux Pays-Bas et plus précisément aux Go Ahead Eagles

« Je suis très heureux de rejoindre un très grand club, l'un des plus titrés du pays, avec énormément de fans. Je suis un joueur à l'état d'esprit offensif, qui adore jouer vers l'avant, attaquer et créer des situations de buts pour mes coéquipiers afin de faire gagner mon équipe. Je souhaite vraiment apporter mes qualités à ce groupe qui a l'ambition d'être promu en fin de saison et je ferai de mon mieux pour ce club. J'ai hâte de rencontrer ce Peuple Vert et j'espère qu'ils apprécieront mes qualités sur le terrain », a confié le milieu international Espoirs danois après la signature de son contrat.