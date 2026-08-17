PSG : Maxime Chanot détruit deux Parisiens

Défait face à Lens, le PSG a manqué l'occasion de glaner un deuxième trophée en autant de matchs cette saison. La faute à des individualités qui n'ont pas toutes été au niveau, notamment en défense. Pour l'After Foot, quand Marquinhos ne joue pas, le fossé creusé est trop grand.

C'est un tirage au sort qui a permis de trancher quant à la question du lieu du Trophée des champions. Au final, le RC Lens a été verni et a pu s'aider du soutien inconditionnel de ses supporters pour venir à bout d'une équipe du PSG en manque de réalisme. En supériorité numérique pendant près d'une heure, les hommes de Luis Enrique n'ont jamais réussi à renverser le match après le but de Florian Thauvin (32'), contre le cours du jeu.

Si l'attaque parisienne a fait preuve d'un manque cruel d'efficacité, certains autres joueurs n'ont pas non plus été particulièrement rassurants. En tout cas, pour les consultants de l'After Foot, la défense centrale est un gros problème au PSG, car sans Marquinhos, une sensation de fragilité plane constamment.

Zabarnyi et Beraldo pas au niveau ?

« Je suis inquiet pour les axes à améliorer sur l'équipe du PSG, notamment ce back-up d'arrières-centraux. Demain, tu te rends compte que si Marquinhos n'est pas prêt à jouer les gros matchs, ce qu'il y a derrière, c'est compliqué. C'est ni Zabarnyi, ni Beraldo, qui sont en mesure de pouvoir remplacer un joueur comme Marquinhos. Tous les ans, on dit que c'est sa dernière saison, finalement, il est irremplaçable », a déclaré Maxime Chanot sur les ondes de RMC. Cette situation va-t-elle obliger la direction parisenne à se pencher sur le recrutement d'un nouveau défenseur ? Pour rappel, le club cherche toujours un axial polyvalent, aussi capable de jouer dans le couloir droit.

Laissé sur le banc tout au long de la rencontre, Marquinhos n'a rien pu faire d'autre que d'assister à la défaite de son équipe, et donc au sacre du RC Lens qui rentre avec un nouveau trophée, près de 3 mois après avoir soulevé la Coupe de France.