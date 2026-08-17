PSG : Maxime Chanot détruit deux Parisiens

La defaite n'est pas imputable à zabarniy faut pas deconner.il fait un bon match
Ce serait complètement débile de le vendre pour recevoir 5 millions d'euros. En fin de saison il en vaudra peut-être 20 ou 25. Mc Court est en train de faire n'importe quoi. Ceux qui doivent partir ce sont Balerdi, Höjberg et Aguerd. Les autres restent.
Mon pauvre fredti1... Le classement CIES est implacable et tu te le manges dans les dents 😂🤣😂 Le PSG est le 3eme club formateur d'Europe... Il y a actuellement 31 joueurs formés au PSG qui évoluent dans les 5 grands championnats... Le PSG est 3eme derrière le Barça (40) et le Real (35)... Lens en a... 11... Meilleurs clubs formateurs pour des joueurs du big-5 - Observatoire du football CIES https://share.google/CfCD7hlEOI6Ya0unj
On sent là une réponse de suppoerter "frustré " , et comme on peut le comprendre , hier, le club lensois a été au niveau de ce que l'on attend dune finale, et ce , quelle que soit la finale. Un jeu assez propre et surtout , assez impressionnant , tant sûr la récupération du ballon que pour sa distribution, et surtout, la présence de (quasi) tous les joueurs au contact , et ce nest pas rien . Bravo pour cette "V"ictoire et merci au public , comme on aimerait sur tous les stades
Je n'y crois pas surtout venant de Romano qui se trompe ou invente 8 fois sur 10
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🎙@MaximeChanot : "J'ai toujours un petit problème avec Akliouche, c'est son manque d'impact physique, surtout sur les côtés. A terme, je le vois plus évoluer dans l'axe. Mais je ne m'inquiète pas pour son adaptation... Par contre, on se rend compte que Marquinhos est