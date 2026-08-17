PSG : Maxime Chanot détruit deux Parisiens
Marquinhos

PSG : Maxime Chanot détruit deux Parisiens

PSG17 août , 19:20
parQuentin Mallet
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Défait face à Lens, le PSG a manqué l'occasion de glaner un deuxième trophée en autant de matchs cette saison. La faute à des individualités qui n'ont pas toutes été au niveau, notamment en défense. Pour l'After Foot, quand Marquinhos ne joue pas, le fossé creusé est trop grand.
C'est un tirage au sort qui a permis de trancher quant à la question du lieu du Trophée des champions. Au final, le RC Lens a été verni et a pu s'aider du soutien inconditionnel de ses supporters pour venir à bout d'une équipe du PSG en manque de réalisme. En supériorité numérique pendant près d'une heure, les hommes de Luis Enrique n'ont jamais réussi à renverser le match après le but de Florian Thauvin (32'), contre le cours du jeu.
Si l'attaque parisienne a fait preuve d'un manque cruel d'efficacité, certains autres joueurs n'ont pas non plus été particulièrement rassurants. En tout cas, pour les consultants de l'After Foot, la défense centrale est un gros problème au PSG, car sans Marquinhos, une sensation de fragilité plane constamment.

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Zabarnyi et Beraldo pas au niveau ?

« Je suis inquiet pour les axes à améliorer sur l'équipe du PSG, notamment ce back-up d'arrières-centraux. Demain, tu te rends compte que si Marquinhos n'est pas prêt à jouer les gros matchs, ce qu'il y a derrière, c'est compliqué. C'est ni Zabarnyi, ni Beraldo, qui sont en mesure de pouvoir remplacer un joueur comme Marquinhos. Tous les ans, on dit que c'est sa dernière saison, finalement, il est irremplaçable », a déclaré Maxime Chanot sur les ondes de RMC. Cette situation va-t-elle obliger la direction parisenne à se pencher sur le recrutement d'un nouveau défenseur ? Pour rappel, le club cherche toujours un axial polyvalent, aussi capable de jouer dans le couloir droit.
Laissé sur le banc tout au long de la rencontre, Marquinhos n'a rien pu faire d'autre que d'assister à la défaite de son équipe, et donc au sacre du RC Lens qui rentre avec un nouveau trophée, près de 3 mois après avoir soulevé la Coupe de France.
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La defaite n'est pas imputable à zabarniy faut pas deconner.il fait un bon match

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Ce serait complètement débile de le vendre pour recevoir 5 millions d'euros. En fin de saison il en vaudra peut-être 20 ou 25. Mc Court est en train de faire n'importe quoi. Ceux qui doivent partir ce sont Balerdi, Höjberg et Aguerd. Les autres restent.

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Mon pauvre fredti1... Le classement CIES est implacable et tu te le manges dans les dents 😂🤣😂 Le PSG est le 3eme club formateur d'Europe... Il y a actuellement 31 joueurs formés au PSG qui évoluent dans les 5 grands championnats... Le PSG est 3eme derrière le Barça (40) et le Real (35)... Lens en a... 11... Meilleurs clubs formateurs pour des joueurs du big-5 - Observatoire du football CIES https://share.google/CfCD7hlEOI6Ya0unj

PSG : Barcola vendu 135ME, tout s'accélère

On sent là une réponse de suppoerter "frustré " , et comme on peut le comprendre , hier, le club lensois a été au niveau de ce que l'on attend dune finale, et ce , quelle que soit la finale. Un jeu assez propre et surtout , assez impressionnant , tant sûr la récupération du ballon que pour sa distribution, et surtout, la présence de (quasi) tous les joueurs au contact , et ce nest pas rien . Bravo pour cette "V"ictoire et merci au public , comme on aimerait sur tous les stades

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Je n'y crois pas surtout venant de Romano qui se trompe ou invente 8 fois sur 10

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