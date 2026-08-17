Olivier Giroud blessé, Lille en dit plus

Olivier Giroud blessé, Lille en dit plus

LOSC17 août , 19:28
parCorentin Facy
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Sorti sur blessure lors du match amical contre Everton samedi, Olivier Giroud a passé des examens médicaux rassurants selon le communiqué officiel publié par le LOSC ce lundi.
« À la suite de sa sortie sur blessure à la 23ème minute de la rencontre amicale face à Everton samedi dernier, Olivier Giroud a passé ce jour des examens médicaux complémentaires. Les résultats sont rassurants. Les conséquences du choc subi sont donc bénignes et ne requièrent pas d’indisponibilité prolongée. Notre joueur reprendra l’entraînement en individuel dès demain, avant une reprise progressive avec le groupe » écrit le LOSC sur son site officiel. Une bonne nouvelle pour Davide Ancelotti, qui devrait sauf mauvaise surprise pouvoir compter sur le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France lors de la 1ère journée de Ligue 1 face à Angers dimanche après-midi.
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