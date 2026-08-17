Olivier Giroud blessé, Lille en dit plus

Ce jeune joueur a du potentiel sans doute mais on ne peut accueillir tout le monde
Genesio c'est vraiment le GOAT pour les Selling Club. Ils va combler la dette de l'OM en une saison!
Mais quelle régalade la chute de ce club de merde
La defaite n'est pas imputable à zabarniy faut pas deconner.il fait un bon match
Ce serait complètement débile de le vendre pour recevoir 5 millions d'euros. En fin de saison il en vaudra peut-être 20 ou 25. Mc Court est en train de faire n'importe quoi. Ceux qui doivent partir ce sont Balerdi, Höjberg et Aguerd. Les autres restent.
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🩺 Communiqué médical : Olivier Giroud À la suite de sa sortie sur blessure à la 23ème minute de la rencontre amicale face à Everton samedi dernier, Olivier Giroud a passé ce jour des examens médicaux complémentaires. Les résultats sont rassurants. 😮💨 ➡️ Le communiqué complet