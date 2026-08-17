Olivier Giroud blessé, Lille en dit plus

Un minot cartonne, Genesio rapporte déjà 5 ME à l'OM

Ce serait complètement débile de le vendre pour recevoir 5 millions d'euros. En fin de saison il en vaudra peut-être 20 ou 25. Mc Court est en train de faire n'importe quoi. Ceux qui doivent partir ce sont Balerdi, Höjberg et Aguerd. Les autres restent.