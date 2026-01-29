ASSE : Kanté pose ses valises à Saint-Etienne

A la recherche d’un milieu défensif depuis le début du mois de janvier, l’ASSE est en passe de trouver son bonheur avec le jeune international espoirs ivoirien Abdoulaye Kanté, qui évolue à Middlesbrough.

Formé à Troyes et vendu 3 millions d’euros à Middlesbrough l’été dernier, le jeune milieu défensif de 20 ans n’a pas réussi à s’imposer en D2 anglaise. Son temps de jeu est très faible, raison pour laquelle il souhaite partir afin de retrouver un statut de titulaire. C’est justement ce que lui propose l’ASSE avec une perspective de temps de jeu très importante dans une équipe amoindrie au milieu de terrain.

L'ASSE tient enfin son renfort au milieu

Le média explique que sauf grosse surprise, Abdoulaye Kanté va devenir dans les heures qui viennent la première recrue de l’hiver à Saint-Etienne. Nos confrères précisent même que le milieu de terrain formé à l’ESTAC a été aperçu à l’Etrat mercredi, preuve que sa signature est imminente. Les détails du deal n’ont en revanche pas été révélés pour l’instant. On ignore donc s'il s’agira d’un prêt ou d’un transfert définitif pour Abdoulaye Kanté à Saint-Etienne et quelle somme les Verts vont devoir débourser pour finaliser cette opération.

Quoi qu’il en soit, les supporters stéphanois se réjouiront de voir (enfin) un renfort débarquer à ce poste alors que ce besoin a été identifié depuis plusieurs semaines. Futur entraîneur de Saint-Etienne, club avec lequel il va s’engager dans le week-end, Philippe Montanier a certainement été concerté par la direction du club sur ce choix et l’a donc validé. Le joueur d’1m80, sous contrat avec Middlesbrough jusqu’en juin 2030, est estimé à 3 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.