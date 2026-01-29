ICONSPORT_250015_0052

ASSE : Kanté pose ses valises à Saint-Etienne

ASSE29 janv. , 10:00
parCorentin Facy
A la recherche d’un milieu défensif depuis le début du mois de janvier, l’ASSE est en passe de trouver son bonheur avec le jeune international espoirs ivoirien Abdoulaye Kanté, qui évolue à Middlesbrough.
C’est la priorité de l’AS Saint-Etienne depuis le début du mercato. L’arrivée d’un milieu de terrain a été identifiée comme une urgence pour les Verts, en manque de solution à ce poste après l’épisode Pierre Ekwah, sur qui l’ASSE comptait mais qui n’a finalement pas disputé le moindre match de Ligue 2. Très calme sur le marché des transferts jusqu’à présent, la direction stéphanoise a peut-être enfin trouvé le renfort tant espéré à ce poste. Selon les informations du site Peuple Vert, le club forézien est sur le point de finaliser l’arrivée d’Abdoulaye Kanté.
Formé à Troyes et vendu 3 millions d’euros à Middlesbrough l’été dernier, le jeune milieu défensif de 20 ans n’a pas réussi à s’imposer en D2 anglaise. Son temps de jeu est très faible, raison pour laquelle il souhaite partir afin de retrouver un statut de titulaire. C’est justement ce que lui propose l’ASSE avec une perspective de temps de jeu très importante dans une équipe amoindrie au milieu de terrain.

L'ASSE tient enfin son renfort au milieu 

Le média explique que sauf grosse surprise, Abdoulaye Kanté va devenir dans les heures qui viennent la première recrue de l’hiver à Saint-Etienne. Nos confrères précisent même que le milieu de terrain formé à l’ESTAC a été aperçu à l’Etrat mercredi, preuve que sa signature est imminente. Les détails du deal n’ont en revanche pas été révélés pour l’instant. On ignore donc s'il s’agira d’un prêt ou d’un transfert définitif pour Abdoulaye Kanté à Saint-Etienne et quelle somme les Verts vont devoir débourser pour finaliser cette opération.

