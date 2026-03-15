Edf : Ce milieu de terrain va tout exploser au Mondial

Les semaines défilent et Manu Koné continue de convaincre en Italie avec des prestations abouties. L’international français est l’un des éléments sur lequel s’appuie Didier Deschamps en vue de la Coupe du monde. Le joueur de l’AS Roma a reçu les louanges des légendes des Bleus.

Il est devenu l’un des incontournables de Didier Deschamps ces derniers temps, Manu Koné est le joueur ayant gagné le plus de duels au sein de l’équipe de France depuis septembre 2024 (moment de sa première sélection). Le joueur de l’AS Roma est l’un des hommes forts des tricolores en vue de la Coupe du monde 2026 . Nombreuses sont les légendes des Bleus à congratuler l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach.

Vieira et Henry valident Manu Koné

Invité de l’émission Téléfoot, Manu Koné a découvert les louanges d’un ancien joueur à son poste, Patrick Vieira. « Je trouve que c’est un milieu de terrain très complet. Il est capable de récupérer des ballons, de se projeter vers l’avant. Il est capable de faire les dernières passes. Je trouve qu’il a encore une grosse marge de progression. Je trouve que c’est un joueur qui a gagné le respect de tous ses coéquipiers par rapport au travail qu’il fait sur le terrain. Et à l’arrivée, c’est le plus important », explique l’ancien entraîneur de Strasbourg et légende d’Arsenal. Mais ce n’est pas le seul protagoniste à saluer les performances du joueur de la capitale italienne.

Son ancien entraîneur chez les espoirs, Thierry Henry a tenu à faire passer un message dans l’émission Téléfoot. « Je suis vraiment fier de toi. Il n’y avait pas trop de doute pour moi. Je sais ce que tu peux faire mieux et tu n’as encore rien montré. Et arrête de courir partout (rires). Bonne Coupe du monde, » rigole-t-il. Titulaire précieux au milieu de terrain chez les Bleus, Manu Koné a presque validé sa place dans le onze de départ de Didier Deschamps. À 24 ans et après douze sélections, le natif de Colombes va connaître sa première compétition internationale en Amérique du Nord.