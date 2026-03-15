Surprise, le Barça veut un ancien du PSG

Recruté à prix d'or l'été dernier, Xavi Simons vit une saison pénible à Tottenham. En difficulté sur le plan individuel, le Néerlandais pourrait vivre la relégation des Spurs. Ce scénario est une aubaine pour le FC Barcelone, bien décidé à le reprendre.

Annoncé comme le nouveau phénomène du football mondial il y a quelques années, Xavi Simons s'est un peu perdu depuis. Le milieu offensif néerlandais a enchaîné les clubs et les championnats. Il est passé du Paris Saint-Germain au RB Leipzig avec une escale au PSV Eindhoven entre-temps. L'été dernier, Tottenham a misé 65 millions d'euros sur lui. Avec la Ligue des champions à disputer dans un club ambitieux, ce transfert devait faire décoller sa carrière pour de bon. Mais, c'est tout le contraire pour le moment.

Barcelone et Chelsea sur Xavi Simons

Xavi Simons déçoit énormément chez les Spurs avec un bilan statistique modeste : 2 buts et 5 passes décisives. Pour ne rien arranger, son club est tout proche de la zone rouge. Une relégation historique de Tottenham est un scénario de plus en plus réaliste. Jouer en deuxième division anglaise serait un coup de massue pour le Néerlandais. Il a déjà mandaté ses agents pour lui dénicher une porte de sortie séduisante au mercato. Ces derniers ont fait mouche au FC Barcelone.

Selon le site Fichajes, le club catalan veut récupérer son ancien poulain de la Masia. Les Blaugrana lui ont désormais pardonné son départ pour le PSG en 2019. Le prodige avait achevé sa formation en France. Barcelone compte profiter d'une possible relégation de Tottenham pour obtenir un transfert à prix réduit. Le Barça espère recruter le Néerlandais pour 40 millions d'euros, un prix réaliste si les Spurs doivent dégraisser leur effectif.

Mais, Chelsea est aussi sur le coup. Plus solides financièrement que les Catalans, les Blues sont en mesure de boucler le transfert de Xavi Simons même sans la relégation de leur rival londonien.