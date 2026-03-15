Liga : Le Barça garde ses distances, Séville prend cher

28e journée de Liga

Camp Nou

Le Barça bat le FC Séville : 5 buts à 2

Buts pour le Barça : Raphinha (9e sp, 21e sp et 51e), Olmo (38e) et Cancelo (60e)

Buts pour le FC Séville : Oso (45e+4) et Sow (90e+2)

Le Barça n'a fait qu'une bouchée du FC Séville ce dimanche au Camp Nou. Les Catalans gardent 4 points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga.