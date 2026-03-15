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Liga : Le Barça garde ses distances, Séville prend cher

Liga15 mars , 18:13
parHadrien Rivayrand
0
28e journée de Liga
Camp Nou
Le Barça bat le FC Séville : 5 buts à 2
Buts pour le Barça : Raphinha (9e sp, 21e sp et 51e), Olmo (38e) et Cancelo (60e)
Buts pour le FC Séville : Oso (45e+4) et Sow (90e+2)
Le Barça n'a fait qu'une bouchée du FC Séville ce dimanche au Camp Nou. Les Catalans gardent 4 points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga.

La Liga

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
FC Barcelona
70282314772849
2
Real Madrid
66282134602436
3
Atlético Madrid
57281765472522
4
Villarreal
55281747513318
5
Real Betis
44281111643358
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C'est la CRiseee A 12 contre 10 ,un match sur deux en plus 🤣 👊⚽

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victime ? joue sans Aubam, Paixao, Gouiri tu vas voir ce qu'elle va donner ton équipe avec les peintres que vous avez derriere

OL : Le clapping qui dérange

Mec si mc court ne mettrait pas des sous tout les ans vous seriez pareil lol

OL : Le clapping qui dérange

tu ne connais vraiment rien au ballon, as tu remarqué que lyon progresse par triangualtion, pas seulement 1-2 souvent le ballon revient sur le joueur initial; D'autre part meme si le ballon ne lui revient pas, faute c'est faute

L1 : L'OL bute sur Le Havre et laisse l'OM filer

Weah perso je le prendrais bien à la place de AMN, pr le reste je leur laisse, à voir les campagnes europeennes et le contenu de leurs matchs aucun ne fait envie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
Monaco
4326134945378
6
Rennes
4325127642357
7
LOSC Lille
4125125838326
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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