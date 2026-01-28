ASSE : Horneland viré, Montanier dit oui aux Verts !

Ah ouais tu vis dans un monde bien spécial toi…
En finale de l'Europa League ;)
laisse il a meme pas vu que son club a demander a jouer 1h avant vendredi pour prepapé le match de newcastle alors que monaco et marseille on jouer samedi
Ah c'est moi l'aigri? c'est moi qui vais baver H24 sur les articles de ton club? 3 jours après, et alors?? tous les clubs de ce calibre jouent tous les 3 jours, tu veux que ton club joue tous les combien??
J'attends ce jour.....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
🚨💣 MONTANIER DEVRAIT SUCCÉDER À HORNELAND Celui qui a remporté la Ligue 2 avec Toulouse en 2022 est en négociations avancées avec l’ASSE. Il resterait quelques détails à regler. Un seul objectif : la remontée ! (@leparisiensport)