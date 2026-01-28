ASSE : Horneland viré, Montanier dit oui aux Verts !

ICONSPORT_173818_0921

L’AS Saint-Etienne s’apprête à tourner la page Eirik Horneland. Pour le remplacer, la direction stéphanoise a décidé de miser sur Philippe Montanier, lequel a donné son accord pour rejoindre les Verts.
Un peu plus d’un an après son arrivée à l’AS Saint-Etienne pour succéder à Olivier Dall’Oglio, Eirik Horneland va payer au prix fort les mauvais résultats des Verts depuis plusieurs semaines. L’entraîneur norvégien est sur le point d’être remercié par sa direction, qui a déjà bien avancé sur le dossier de son futur entraîneur. Le nom de Franck Haise a été cité à plusieurs reprises mais en réalité, l’ancien coach du RC Lens et de l’OGC Nice n’a jamais été en contacts avec l’ASSE selon Le Parisien. Le quotidien francilien affirme en revanche que la piste Philippe Montanier est très sérieuse et a désormais de fortes chances d’aboutir.
Notre confrère Benjamin Quarez explique que l’ancien entraîneur de Toulouse et de la Real Sociedad a été choisi parmi « de nombreuses candidatures par la direction stéphanoise ». Kilmer Sport et l’entraîneur français de 61 ans négocient actuellement les derniers détails et notamment la durée du futur contrat de Philippe Montanier. Le Parisien explique que la forte expérience de Montanier en Ligue 2, qu’il a remporté avec Toulouse en 2022 avant de gagner la Coupe de France, a pesé lourd dans la balance au moment de faire le choix final pour les dirigeants de l’AS Saint-Etienne.

L'ASSE a choisi Philippe Montanier

Au-delà de son passage sur le banc des Violets, Philippe Montanier dispose d’un imposant CV avec des expériences à Rennes, Lens ou encore la Real Sociedad. De quoi séduire un club ambitieux de Ligue 2 comme Saint-Etienne. Dans cette mission, le futur entraîneur de l’ASSE sera accompagné par Stéphane Lièvre, son adjoint à Toulouse. Les deux hommes auront un objectif clair fixé par l’état-major stéphanois : remonter en Ligue 1 à l’issue de la saison alors que les Verts, battus par Reims le week-end dernier en championnat, figurent seulement à la 5e place du championnat avec 2 points de retard sur la 2e place.

