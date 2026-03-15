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Saison ratée pour l'OM, Aubameyang n'est pas au courant

OM15 mars , 18:00
parNathan Hanini
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Ce vendredi, l’Olympique de Marseille s’est sorti du piège bourguignon pour récupérer trois points dans la course à la Ligue des champions. Un cadre du vestiaire phocéen a voulu relativiser cette saison très compliquée.
L’Olympique de Marseille a enchaîné ce vendredi une troisième victoire consécutive en Ligue 1. Grâce à une réalisation d’Amine Gouiri à dix minutes du terme de la rencontre, l’OM s’est imposé face à l’AJ Auxerre. Une victoire qui permet au club de la cité phocéenne de lancer une série en championnat et de passer provisoirement devant l’OL au classement. Une course à la troisième place complètement relancée depuis la victoire des hommes d’Habib Beye dans l’Olympico. Le club de la cité phocéenne n’a plus que cela à jouer en cette fin de saison. La relation avec les supporters est tendue, mais certains cadres veulent relativiser.

Pierre-Emerick Aubameyang tout de même satisfait

Interrogé sur le Live Chat de DAZN, Pierre-Emerick Aubameyang veut voir le verre à moitié plein. « Je peux comprendre la déception des supporters, mais en même temps, je suis la première personne à être contrarié quand les choses ne fonctionnent pas. Nous n’allions pas mal. Les attentes étaient élevées. Nous sommes un peu frustrés, mais nous sommes toujours dans la course en championnat. Nous nous concentrons actuellement sur nos performances pour atteindre à nouveau une place en Ligue des champions, » a déclaré le Gabonais.
En Ligue 1, l’OM est en course avec Lyon, Monaco et le Stade Rennais pour aller chercher sa place sur le podium. Nommé en cette fin de saison, Habib Beye a pour objectif de qualifier le club de la cité phocéenne en Ligue des champions. Cela passe par un top 3 en championnat. Les confrontations directes avec ces équipes vont bientôt arriver pour Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers. Des victoires et une belle fin de saison pourraient redorer l’image de cette équipe avec leurs supporters.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
Monaco
4326134945378
6
Rennes
4325127642357
7
LOSC Lille
4125125838326
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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