Après l'OM, Roberto De Zerbi appelé en urgence

En déplacement sur la pelouse d’Anfield ce dimanche, Igor Tudor va vivre, en cas de défaite, ses dernières minutes sur le banc des Spurs. Le Croate est sous pression et le nom de son remplaçant commence petit à petit à émerger.

Avant ce déplacement crucial à Anfield, Tottenham ne compte qu’un point d’avance sur la zone rouge en Premier League. En cas de défaite face aux Reds, Igor Tudor a des chances d’être remercié un mois après son arrivée. Quelques jours après le fiasco sur la pelouse de l’Atletico de Madrid (5-2) en Ligue des champions, la pression autour de l'entraîneur croate est à son paroxysme. La presse britannique rapporte que l’ancien technicien de l’ Olympique de Marseille est sur un siège éjectable et que son remplaçant est tout trouvé.

Tottenham rêve de De Zerbi

The Athletic fait le point avant la rencontre de ce dimanche. Igor Tudor n’a plus le droit à l’erreur en ces temps critiques du côté de Londres. En cas de départ, la direction des Spurs souhaite signer Roberto de Zerbi. L'entraîneur italien est libre depuis son départ de l’OM en début d’année. « Au sein du club, on estime que l'équipe a besoin d'un nouveau souffle sur le banc. Dans ce contexte, le profil de Roberto De Zerbi apparaît comme une option très intéressante, » écrit le média spécialisé américain.

De Zerbi conserve une véritable cote en Angleterre après son passage marquant du côté de Brighton. Les Spurs ont longtemps voulu recruter l’Italien, et désormais, c’est Roberto de Zerbi lui-même qui a les cartes en main. En Premier League, Tottenham et Manchester United ont souvent fait les yeux doux à l’ancien technicien du club de la cité phocéenne. En cas de signature la mission sera simple : sauver les Spurs de la relégation en Championship. De son côté, Igor Tudor a une dernière chance à Anfield pour sauver sa peau. Mais seule une victoire peut donner un sursis au Croate.