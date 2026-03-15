Toifilou Maoulida transporté à l’hôpital





Joueur emblématique du championnat de France rendu célèbre avec ses célébrations, Toifilou Maoulida est désormais entraineur des U17 du FC Metz. L’ancien joueur était en charge de son équipe ce dimanche lors d’un match de championnat face à Torcy. Selon L’Equipe, pendant le match, l’attaquant passé par Bastia, l’OM, Metz ou Montpellier a été victime d’un malaise et s’est effondré. La scène s’est déroulé durant la première mi-temps. Les pompiers sont intervenus pour l’emmener à l’hôpital, alors que Maoulida avait retrouvé ses esprits.

« Il était conscient mais avait du mal à parler. Il n'y a pas eu de problème cardiaque qui nécessitait une prise en charge rapide. Les pompiers l'ont pris en charge et l'ont transporté à l’hôpital », a fait savoir un dirigeant de l’équipe francilienne à L’Equipe. Pour le moment, aucune autre information n’est parvenue sur l’état de santé de l’ancien attaquant.