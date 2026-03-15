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Toifilou Maoulida transporté à l’hôpital

Metz15 mars , 18:55
parGuillaume Conte
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Joueur emblématique du championnat de France rendu célèbre avec ses célébrations, Toifilou Maoulida est désormais entraineur des U17 du FC Metz. L’ancien joueur était en charge de son équipe ce dimanche lors d’un match de championnat face à Torcy. Selon L’Equipe, pendant le match, l’attaquant passé par Bastia, l’OM, Metz ou Montpellier a été victime d’un malaise et s’est effondré. La scène s’est déroulé durant la première mi-temps. Les pompiers sont intervenus pour l’emmener à l’hôpital, alors que Maoulida avait retrouvé ses esprits.
« Il était conscient mais avait du mal à parler. Il n'y a pas eu de problème cardiaque qui nécessitait une prise en charge rapide. Les pompiers l'ont pris en charge et l'ont transporté à l’hôpital », a fait savoir un dirigeant de l’équipe francilienne à L’Equipe. Pour le moment, aucune autre information n’est parvenue sur l’état de santé de l’ancien attaquant.
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C'est la CRiseee A 12 contre 10 ,un match sur deux en plus 🤣 👊⚽

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victime ? joue sans Aubam, Paixao, Gouiri tu vas voir ce qu'elle va donner ton équipe avec les peintres que vous avez derriere

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Mec si mc court ne mettrait pas des sous tout les ans vous seriez pareil lol

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tu ne connais vraiment rien au ballon, as tu remarqué que lyon progresse par triangualtion, pas seulement 1-2 souvent le ballon revient sur le joueur initial; D'autre part meme si le ballon ne lui revient pas, faute c'est faute

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Weah perso je le prendrais bien à la place de AMN, pr le reste je leur laisse, à voir les campagnes europeennes et le contenu de leurs matchs aucun ne fait envie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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8
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Lorient
372691073740-3
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Brest
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11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
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2826610102941-12
14
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272669112032-12
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Nantes
172545162242-20
18
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132634192560-35

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