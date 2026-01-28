L’ASSE s’attaque à un défenseur intouchable

Suite à la blessure de Chico Lamba à Reims le week-end dernier, l’AS Saint-Etienne tente de recruter un nouveau défenseur central. Mais dans sa tentative pour attirer l’Espagnol Loïc Williams, le club stéphanois s’est heurté à un refus catégorique de Grenade.

Pour l’AS Saint-Etienne , le départ imminent d’Eirik Horneland tombe mal. L’entraîneur norvégien va faire l’objet d’un licenciement pour cause de mauvais résultats au moment où la direction tente de renforcer l’effectif. C’est donc sans connaître l’identité du futur coach que les dirigeants stéphanois tentent de convaincre leurs cibles. La tâche s’annonce difficile pour le pensionnaire de Geoffroy-Guichard qui n’a toujours pas trouvé le milieu espéré depuis le début du mercato . Et qui cherche désormais un nouveau défenseur central.

Samedi dernier, en plus de la défaite à Reims (1-0) en championnat, les Verts ont perdu Chico Lamba sur blessure. Le Portugais s’est blessé à la cuisse et doit repasser par l’infirmerie. Son absence incite l’AS Saint-Etienne à renforcer la charnière centrale, d’où l’ouverture du dossier Loïc Williams (24 ans). Selon les informations d’Ideal Granada, l’actuel cinquième de Ligue 2 fait partie des trois formations qui ont transmis une offre pour le défenseur central de Grenade.

Mais les Stéphanois, tout comme les Colorado Rapids (Major League Soccer) et les Young Boys de Berne, dont l’offre est estimée à 2 millions d’euros, ont immédiatement été recalés. Le pensionnaire de D2 espagnole n’a pas du tout l’intention de transférer son joueur sous contrat jusqu’en 2028. Loïc Williams représente un pilier de son équipe et bénéficie d’un statut d’intouchable cet hiver. L’AS Saint-Etienne a donc tout intérêt à ne pas s’éterniser sur cette piste vouée à l’échec. A cinq jours de la fermeture du marché des transferts, et avant la réception de Boulogne samedi, le club de Kilmer Sports Ventures n’a plus de temps à perdre.