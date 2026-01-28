L’ASSE s’attaque à un défenseur intouchable

Ça devient fatiguant de se retrouver avec des matchs décevants qui se suivent … 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Les marseillais sont faibles, Lyon est 1er, Strasbourg aussi Marseille veut simplement se croire fort mais ne l'estpas du tout, faut laisser la place aux grands maintenant Lyon c'est chaque année 20k pts au classement Uefa, Paris environ 22k, Marseille... À peine 10k
Le but c est de marquer ou de dribbler le plus de joueurs possible ?!!
Comme dab tu racontes de la merde. L’an dernier Brest Lille Monaco Paris sont dans les 25. Cette année Monaco et psg le sont. Mais comme dab ton club sans âme ne sort pas du premier tour
Nul a chiet Safonov ce soir...voilà
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
