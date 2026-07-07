L2 : Killian Corredor snobe l'ASSE et choisit Nantes

L2 : Killian Corredor snobe l'ASSE et choisit Nantes

Ligue 207 juil. , 17:30
parCorentin Facy
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Courtisé par l’ASSE et le FC Nantes, l’attaquant français Killian Corredor a tranché. Le buteur de Darmstadt souhaite rejoindre les Canaris.
Auteur de 5 buts et 3 passes décisives sous les couleurs de Darmstadt la saison dernière, Killian Corredor devrait évoluer dans le championnat de Ligue 2 en France la saison prochaine. Le natif de Montpellier a l’embarras du choix puisqu’il est courtisé par deux des favoris au titre pour la saison 2026-2027 : le FC Nantes et l’AS Saint-Etienne, deux clubs historiques du football français qui aspirent à vite retrouver la Ligue 1. Killian Corredor qui dispose d’une solide expérience de la Ligue 2 avec Rodez (89 matchs, 20 buts, 15 passes décisives) a visiblement fait son choix.
Selon les informations obtenues par le journal Ouest France, il souhaite rejoindre le FC Nantes plutôt que l’AS Saint-Etienne. Après Lucas Perrin, Maxime Dupé et Wilitty Younoussa, les Canaris ont donc de fortes chances d’enregistrer leur quatrième recrue du mercato estival avec Killian Corredor. Le média précise que le club allemand de Darmstadt n’a cependant pas l’intention de brader son attaquant français de 25 ans, pour qui une somme de 2 millions d’euros est réclamée.

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Reste maintenant à transformer l’essai pour le FC Nantes, qui dispose d’une réelle avance dans l’esprit de Killian Corredor. Waldemar et Franck Kita ont maintenant tout intérêt à boucler le dossier assez vite avec le club allemand. Car si les négociations venaient à s’éterniser trop longtemps, rien ne dit que l’attaquant tricolore ne se tournerait pas vers Saint-Etienne pour que son avenir se décante rapidement. D’autant que selon le média, l’ASSE a déjà formulé une offre ce qui n’est pas encore le cas du FC Nantes aux dernières nouvelles.
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