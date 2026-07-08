FCGB : La DNCG accorde une faveur à Gérard Lopez

Exclus de toutes compétitions nationales en première instance le mois dernier, les Girondins de Bordeaux ont finalement obtenu une bonne nouvelle. La commission d’appel de la DNCG, qui devait initialement étudier le dossier vendredi, leur accorde un délai supplémentaire pour trouver les fonds nécessaires.

Jusqu’où ira la chute des Girondins ? Déjà rétrogradé en National 2 en 2024, Bordeaux se retrouve sous la menace d’une exclusion de toutes compétitions nationales. C’est effectivement la sanction prononcée par la DNCG en première instance le 30 juin dernier. Le gendarme financier attendait le dépôt de 9 millions d’euros sur un compte séquestre pour garantir les fonds nécessaires la saison prochaine. Mais le propriétaire Gérard Lopez n’a pas pu présenter les garanties demandées. L’actionnaire majoritaire espérait boucler le rachat par Sparta Capital avant de se présenter face à la DNCG.

Lire aussi Bordeaux exclu, la DNCG en guerre contre la FFF

Rappelons que le fonds d’investissement britannique négocie actuellement le rachat de 66% des parts de Bordeaux. Mais les deux parties n’ont pas encore trouvé un accord définitif et les discussions se poursuivent avec la Métropole au sujet du loyer du Stade Atlantique. Pour garder leur place en National 1 et éviter une rétrogradation en Régional 1, les Girondins doivent absolument finaliser cette opération qui permettrait au potentiel repreneur de combler le trou. La bonne nouvelle pour le FCGB, c’est qu’un délai supplémentaire lui a été accordé.

Son passage devant la commission d’appel de la DNCG était initialement fixé le vendredi 10 juillet. Mais selon les informations de L’Equipe, la date est finalement repoussée au mercredi 15 juillet. Ces cinq jours de plus permettront peut-être à Sparta Capital de conclure le rachat des parts majoritaires à temps. Dans le cas contraire, les Marine et Blanc et leurs supporters s’exposent à une descente en sixième division, quelques semaines après avoir manqué de peu la montée en Ligue 3 sur le terrain.