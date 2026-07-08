Arsenal met un stop à Barcola, transfert historique en vue

A la recherche d'un nouvel ailier gauche pour la saison prochaine, Arsenal suit depuis longtemps Bradley Barcola. Mais les Gunners ont décidé de mettre le paquet sur une autre priorité…

La Premier League et Bradley Barcola, encore un nouvel épisode dans ce long feuilleton. Sous contrat jusqu'en juin 2028 avec le Paris Saint-Germain, l'international français se penche de plus en plus vers l'idée d'un départ afin d'aller chercher dans un autre club un rôle de titulaire indiscutable. Car avec le recrutement à venir de Maghnes Akliouche , et celui de plus en plus probable de Yan Diomande, les places vont être encore plus chères dans le secteur offensif parisien.

Forcément, sa situation personnelle a attisé les convoitises de grands clubs européens, notamment chez nos voisins britanniques. Liverpool et Arsenal ont tous les deux manifesté leur intérêt pour lui, mais dans les deux cas, le dossier a pris une mauvaise tournure.

Après Liverpool, Arsenal met aussi un vent à Bradley Barcola

Longtemps intéressés, les Gunners ont décidé de passer à l'action… pour quelqu'un d'autre. Selon les informations de TEAMtalk, Arsenal prépare sa première offre officielle à l'attention de Morgan Rogers. Le champion d'Angleterre travaille en coulisses depuis de nombreuses semaines, apprend-on, tandis que des progrès significatifs ont été réalisés ces derniers jours. A tel point que la direction du club londonien est particulièrement confiante quant à une issue positive à ce dossier. Forcément, cela mettrait un coup d'arrêt au dossier Bradley Barcola.

D'autant que pour convaincre Aston Villa, Arsenal s'apprête à réaliser le plus gros transfert de l'histoire du football anglais, devant les 135 millions d'euros déboursés cet été par Manchester City pour Elliot Anderson. Une nouvelle démonstration de force d'un club de Premier League sur le marché des transferts, mais une déception pour le PSG qui espérait pouvoir le vendre à un prix colossal.