ASSE : Horneland ne sera pas viré

Dans la foulée du nul arraché par l'AS Saint-Etienne contre Bastia, la possibilité d'un limogeage d'Eirik Horneland a été évoquée. Mais les dirigeants des Verts maintiennent leur confiance en l'entraîneur norvégien.

Alors, dès samedi soir, dans l'après-match sur Beinsports, l'avenir d'Eirik Horneland sur le banc de l'AS Saint-Étienne était ouvertement évoqué par les journalistes et les consultants. Mais, à en croire L'Equipe, il n'y aura aucune révolution pendant la pause hivernale à l'ASSE, les dirigeants étant toujours droits dans leurs bottes sur ce sujet.

Pas de révolution à l'ASSE

Le quotidien sportif révèle que du côté d'Ivan Gazidis, patron et émissaire de Kilmer Sports à l'AS Saint-Etienne, on n'envisage pas de se séparer de l'entraîneur norvégien. A la fois parce que l'on pense que ce dernier n'a pas raté sa mission cette saison, à savoir faire de l'ASSE un favori à la remontée directe en Ligue 1. Mais surtout car Gazidis refuse de se déjuger concernant Eirik Horneland, lui qui avait vanté les mérites du technicien arrivé pour sauver la place des Verts, ce qu'il n'avait pourtant pas réussi à faire. Alors, les supporters stéphanois, toujours aussi fidèles malgré la déception, vont devoir accepter l'idée que leur équipe préférée ira au bout de la saison avec Horneland. En espérant que ce dernier acceptera enfin de remettre en cause ses choix tactiques. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas.