officiel eirik horneland nouvel entraineur de l asse horneland 385646
Eirik Horneland - AS Saint-Etienne

ASSE : Horneland ne sera pas viré

ASSE14 déc. , 7:25
parClaude Dautel
0
Dans la foulée du nul arraché par l'AS Saint-Etienne contre Bastia, la possibilité d'un limogeage d'Eirik Horneland a été évoquée. Mais les dirigeants des Verts maintiennent leur confiance en l'entraîneur norvégien.
Avec un mercato d'été digne d'une équipe de Ligue 1, l'ASSE était programmée pour rouler sur le championnat de Ligue 2 et facilement revenir dans l'élite. Résultat, alors que l'on arrive à la fin de l'année 2025, les Verts ont pensé pendant longtemps qu'ils allaient être battus à Geoffroy-Guichard par Bastia, lanterne rouge. Avec ce nul face aux Corses (2-2), les Verts sont désormais à deux points de Troyes, qui compte un match en moins. Et, surtout, Saint-Etienne voit plusieurs équipes revenir dans la course à l'élite et ce n'était pas prévu.
Alors, dès samedi soir, dans l'après-match sur Beinsports, l'avenir d'Eirik Horneland sur le banc de l'AS Saint-Étienne était ouvertement évoqué par les journalistes et les consultants. Mais, à en croire L'Equipe, il n'y aura aucune révolution pendant la pause hivernale à l'ASSE, les dirigeants étant toujours droits dans leurs bottes sur ce sujet.

Pas de révolution à l'ASSE

Le quotidien sportif révèle que du côté d'Ivan Gazidis, patron et émissaire de Kilmer Sports à l'AS Saint-Etienne, on n'envisage pas de se séparer de l'entraîneur norvégien. A la fois parce que l'on pense que ce dernier n'a pas raté sa mission cette saison, à savoir faire de l'ASSE un favori à la remontée directe en Ligue 1. Mais surtout car Gazidis refuse de se déjuger concernant Eirik Horneland, lui qui avait vanté les mérites du technicien arrivé pour sauver la place des Verts, ce qu'il n'avait pourtant pas réussi à faire. Alors, les supporters stéphanois, toujours aussi fidèles malgré la déception, vont devoir accepter l'idée que leur équipe préférée ira au bout de la saison avec Horneland. En espérant que ce dernier acceptera enfin de remettre en cause ses choix tactiques. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas.

Lire aussi

ASSE : Lucas Stassin, la bombe lancée par L'EquipeASSE : Lucas Stassin, la bombe lancée par L'Equipe
L’ASSE fait patienter la nouvelle star de la Ligue 2L’ASSE fait patienter la nouvelle star de la Ligue 2
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279767_0173
CAN 2025

CAN 2025 : Déjà un scandale en Algérie

ICONSPORT_276851_0020 (1)
PSG

PSG : Lucas Chevalier bouscule Safonov

ICONSPORT_279541_0054
OM

OM : Greenwood humilié publiquement

ICONSPORT_266836_0172
OL

OL : Oscar Bobb à Lyon, c'est chaud

Fil Info

14 déc. , 9:00
CAN 2025 : Déjà un scandale en Algérie
14 déc. , 8:40
PSG : Lucas Chevalier bouscule Safonov
14 déc. , 8:20
OM : Greenwood humilié publiquement
14 déc. , 8:00
OL : Oscar Bobb à Lyon, c'est chaud
14 déc. , 6:40
TV : OL - Le Havre, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
13 déc. , 23:33
Paris FC : Kebbal tient des propos terribles
13 déc. , 23:01
Ang : Arsenal sauvé par deux CSC
13 déc. , 23:01
L1 : Programme TV et résultats de la 16e journée

Derniers commentaires

PSG : Lucas Chevalier bouscule Safonov

Il devrait plutôt bousculer les ballons au lieu de son coéquipier

Le PSG souffre mais prend la tête de la Ligue 1

T’es sérieux ? Tu crois vraiment que Cheval, avec ses gants en peau de pêche aurait arrêté quoi que ce soit ? 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Paris FC : Kebbal tient des propos terribles

Pour tout un tas de raisons, ils vont progresser petit à petit et ils vont en plus certainement apprendre de leurs horreurs, eux… 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Paris FC : Kebbal tient des propos terribles

T’as tout compris, Champion ! 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Mbappé les écrase, ça dégénère au Real

C'est un fouteur de merde . Il marque beaucoup mais l'équipe était meilleur avant son arrivée et sera meilleure après son départ . On va conclure qu'il n'y aucune plus value à l'avoir sauf des emmerdes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
36161132351421
2
Lens
34151113261313
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
271676327243
6
O. Lyonnais
241573521165
7
Toulouse
231665524195
8
Monaco
231572626260
9
Strasbourg
221571725205
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading