PSG : Kang-In Lee renverse Walid Acherchour

PSG14 déc. , 10:30
parMehdi Lunay
Difficile vainqueur à Metz samedi, le Paris Saint-Germain a pu compter sur l'aide de ses jeunes joueurs. Kang-In Lee a aussi été décisif pendant la partie, séduisant Walid Acherchour. Ce dernier estime que le Coréen doit être installé à droite sur la durée.
Paris Saint-Germain remodelé, Paris Saint-Germain en danger. Le champion d'Europe 2025 a été bousculé par Metz, lanterne rouge de Ligue 1, samedi soir. Les Parisiens l'ont emporté 3-2, concédant plusieurs occasions dans les dernières minutes. Après la rencontre, les observateurs mettaient en avant la belle prestation des titis parisiens comme Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou. Ces jeunes joueurs ont été essentiels dans le succès du PSG en Lorraine d'autant que des cadres plus expérimentés ont été mis en difficulté comme Fabian Ruiz.

Kang-In Lee à droite, il supplie Luis Enrique 

Les avis étaient mitigés concernant Kang-In Lee. Le Sud-Coréen a débloqué le match en servant parfaitement Gonçalo Ramos sur l'ouverture du score. Néanmoins, il a été trop souvent stérile pendant le match. Walid Acherchour ne lui en tenait pas rigueur sur RMC. Intervenant de l'After Foot, il a fait campagne pour la titularisation de Lee au PSG. Selon lui, le joueur de 24 ans est actuellement le meilleur joueur parisien sur le côté droit de l'attaque grâce notamment à sa qualité de passe.
« Pour moi, Lee Kang-In c’est le meilleur joueur à droite du PSG depuis le début de saison parce qu’en fait il n’y a que des joueurs plus à l’aise à gauche. Kvaratskhelia, Barcola, en plus dès qu’ils jouent à droite ils traînent la patte les deux, tu peux même rajouter Ibrahim Mbaye qui est meilleur à gauche qu’à droite. Au final, tu regardes et c’est Lee Kang-In qui se débrouille le mieux. Il a cette fameuse patte avec ses centres, même ses passes cachées à l’intérieur du jeu pour Ramos qui sont souvent intéressantes. Je le trouvais souvent yaourt nature sur les dernières années, là je le trouve vraiment bien depuis un moment », a t-il expliqué sur RMC.

Suffisant pour convaincre Luis Enrique ? Rien n'est moins sûr avec le retour futur d'Ousmane Dembélé dans le onze titulaire. Le Ballon d'Or 2025 forme un trio redoutable avec Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. A voir si Kang-In Lee ne peut pas tirer son épingle du jeu plus bas, c'est-à-dire dans le trio du milieu de terrain.
