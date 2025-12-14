Nantes : Paul Pogba en défense centrale, le pari fou

Tout va mal au FC Nantes ou presque. Avant-derniers de Ligue 1, les Canaris ont un effectif trop faible. L'une des rares exceptions s'appelle Tylel Tati, épatant défenseur de 17 ans. Pourtant, il n'évolue même pas à son poste préférentiel.

Le FC Nantes va passer les fêtes la tête dans le seau. Ecrasé 4-1 par Angers vendredi soir, le FCN est 17e et avant-dernier de Ligue 1 avec 11 maigres points. Vainqueur de 2 matchs seulement cette saison, l'octuple champion de France n'est clairement pas au niveau. Le mercato hivernal est attendu avec impatience pour renforcer l'un des effectifs les plus faibles du championnat. Les joueurs fiables ne sont pas légion dans le groupe dirigé par Ahmed Kantari. On peut citer Anthony Lopes, Matthis Abline ou encore Tylel Tati.

Tylel Tati est un milieu en or

Ce dernier s'est rapidement fait une place dans le onze titulaire à 17 ans seulement. Très mature pour son âge, Tati fait déjà saliver les plus grands clubs européens qui rêvent de l'ajouter à leur secteur défensif. Toutefois, leur analyse est faussée car le joueur nantais n'évolue pas à son poste de prédilection. C'est ce qu'a révélé son père Sambou dans l'émission 100% Foot, Farid & Co. Tylel Tati est en réalité plus performant dans la peau d'un milieu de terrain.

« Milieu, il est très fort ! Défenseur, il est bon aussi, mais techniquement, il a vraiment le profil d’un milieu de terrain. Après, il doit encore travailler la partie défensive, bien la maîtriser. Il fait ce qu’il faut, mais il doit progresser. Il est encore en apprentissage », a lâché celui qui préside l'US Roissy-en-Brie. C'est le club formateur de son fils et d'un certain Paul Pogba, modèle assumé du défenseur nantais avec le Monégasque Denis Zakaria. Ahmed Kantari doit profiter de cette polyvalence pour changer le visage du FC Nantes. Avec un Tylel Tati repositionné dans l'entrejeu, les Canaris possèdent peut-être la clé de leur futur maintien en Ligue 1.