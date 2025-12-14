ICONSPORT_278677_0008

Viré par l'OM, Ounahi fait pleurer Longoria

OM14 déc. , 11:00
parMehdi Lunay
Dans un Gérone en grande difficulté, Azzedine Ounahi rayonne cette saison. Le milieu marocain risque de vite quitter la Catalogne au mercato. Villarreal est notamment prêt à miser 20 millions d'euros sur lui.
Le pire cauchemar de l'Espagne au Mondial 2022 est devenu son plus grand coup de foudre. Monstrueux avec la sélection marocaine lors du huitième de finale contre la Roja au Qatar, Azzedine Ounahi est en train de rebondir du côté de Gérone. Auteur de 3 buts et de 2 passes décisives, le milieu marocain fait partie des meilleurs joueurs de Liga depuis le début de saison selon les observateurs. Une belle performance dans un club catalan en grande difficulté au classement. Surtout, c'est inespéré pour Ounahi après plusieurs années difficiles.

Ounahi proche d'un beau transfert

Recruté par l'Olympique de Marseille à Angers en janvier 2023, le milieu de terrain n'a jamais trouvé sa place sur la Canebière. Trop souvent remplaçant, il n'a pas réussi à confirmer tout le potentiel montré lors de la Coupe du monde 2022. Devenu indésirable à l'OM, Ounahi a été prêté au Panathinaikos la saison passée. Les Phocéens l'ont finalement vendu 6 millions d'euros à Gérone l'été dernier. Une bonne affaire à l'époque, une grosse erreur désormais. Le joueur âgé de 25 ans fait sensation au mercato.
Selon le journaliste Ekrem Konur, Villarreal est en pole pour l'accueillir avec un beau jackpot à la clé pour Gérone. « Villarreal mène la danse pour recruter le milieu de terrain de Gérone Azzedine Ounahi ! Le Sous-marin jaune voit en lui le profil idéal pour renforcer son entrejeu. Une offre pourrait atteindre 20 millions d'euros », écrit-il sur X. Une belle progression sur le plan personnel puisque Villarreal est actuellement 3e de Liga. Seule interrogation, son entente avec l'entraîneur Marcelino. La relation entre les deux hommes n'avait pas été bonne à Marseille. C'est l'une des raisons de l'immense fiasco Ounahi à l'OM.
