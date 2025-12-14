PSG : Lucas Chevalier bouscule Safonov

Pour la troisième fois consécutive, Luis Enrique a choisi de mettre Matveï Safonov comme titulaire avec le PSG. Mais du côté de Lucas Chevalier, on n'a aucune haine contre l'entraîneur parisien car les choses sont claires.

Sérieusement chahuté par les supporters du Paris Saint-Germain, qui attendaient mieux de lui, Lucas Chevalier a bien compris que son concurrent russe dans les buts des champions d'Europe ne lui ferait aucun cadeau. Impeccable contre Nantes et Bilbao, Matveï Safonov a tout de même pris deux buts contre la lanterne rouge de Ligue 1 , cela sous le regard d'un Lucas Chevalier engoncé dans une doudoune du PSG sur le banc de touche. Mais, le gardien de but international français le sait, si Luis Enrique fait tourner à plein la concurrence, il sera titulaire mercredi au Qatar pour la finale de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo

Safonov n'est pas à Paris pour être une doublure

Benjamin Quarez le confirme dans les colonnes du Parisien , même si l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain vient d'accorder trois fois de suite sa confiance à Safonov, c'est pour laisser à Lucas Chevalier le temps de se remettre de sa blessure à la cheville. Le gardien de but russe a beau avoir rué dans les brancards récemment, son entourage laissant entendre qu'il ne comprenait pas son maigre temps de jeu, il n'y aura pas de révolution à ce poste si stratégique. La saison passée, alors que Gianluigi Donnarumma avait un sacré coup de moins bien, Luis Enrique avait mis Safonov dans les buts pour piquer au vif l'Italien. On sait comment cela s'est fini. Dans le clan Chevalier, on est d'une sérénité absolue.

« La guerre des goals n’aura, a priori, pas lieu au PSG. Mercredi à Doha, pour le dernier titre possible de 2025, la Coupe intercontinentale, le sixième possiblement après le Trophée des champions, le championnat, la Coupe de France, la Ligue des champions, la Supercoupe de l’UEFA, Luis Enrique prévoit d’aligner sa meilleure équipe, dans laquelle Lucas Chevalier est attendu », confirme le quotidien francilien. Quoi qu'il en soit, Matvei Safonov et Lucas Chevalier étaient dans l'avion parti dès ce dimanche pour rejoindre le Qatar afin de préparer le choc face à Flamengo.

Al-Khelaifi veut un PSG brillant au Qatar

Un rendez-vous d'importance pour Nasser Al-Khelaifi qui attend que son équipe brille à Doha sous le regard du monde entier. Alors Chevalier aura tout intérêt à ne pas se rater face à Flamengo, car outre Luis Enrique, les supporters du Paris Saint-Germain seront attentifs à sa performance. La bourde contre l'OM, et quelques fautes, ont déjà entamé le crédit de l'ancien joueur du LOSC.