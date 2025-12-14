ICONSPORT_279092_0382

L1 : Thauvin encore élu joueur du mois en novembre

Ligue 114 déc. , 11:46
parMehdi Lunay
Maître à jouer du leader de Ligue 1, Florian Thauvin est encore récompensé par l'UNFP. Le joueur du RC Lens a remporté le trophée de joueur du mois de novembre. Il devance le Marseillais Mason Greenwood et le Rennais Valentin Rongier. C'est déjà son deuxième trophée mensuel de la saison après celui de septembre, preuve qu'il vit bien une seconde jeunesse dans le Pas-de-Calais.
F. Thauvin

F. Thauvin

FranceFrance Âge 32 Attaquant

Ligue 1

Matchs15
Buts5
Passes décisives2
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

OM : Un tweet anti-PSG sur un compte officiel

Rires, la procuration là.

OL : Oscar Bobb à Lyon, c'est chaud

Il nous manque un Simpson pour avoir la fine equipe de L1 lol ^^

Viré par l'OM, Ounahi fait pleurer Longoria

Et mercredi... pour etre a jamais les premiers CHAMPION DU MONDE !!!😍

Nantes : Paul Pogba en défense centrale, le pari fou

Lui et bouaddi au PSG !!!😍😍😍😍😍

Les supporters en ont marre, l'OL va le recruter

l'avant derniere peu regarde pourtant c'est terriblement important j'aime Khalis Merah pour ça aussi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
36161132351421
2
Lens
34151113261313
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
271676327243
6
O. Lyonnais
241573521165
7
Toulouse
231665524195
8
Monaco
231572626260
9
Strasbourg
221571725205
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

