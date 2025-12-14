CAN 2025 : Déjà un scandale en Algérie

La liste de l'Algérie pour la CAN a été officiellement dévoilée ce samedi. Quelques noms manquent à l'appel comme Benrahma ou Bentaleb. Mais, l'absent le plus discutable s'appelle Himad Abdelli.

Comme plusieurs nations africaines majeures, l'Algérie entre dans une période très intense avec l'enchaînement CAN -Coupe du monde en 6 mois seulement. Déjà très importante sur le papier, la compétition continentale africaine organisée au Maroc aura une influence considérable sur le prochain mondial. Déjà contesté par la presse locale, le sélectionneur algérien Vladimir Petkovic ne devra pas se rater dans les prochaines semaines. L'Algérie doit viser le dernier carré a minima après avoir été éliminé dès le premier tour des deux dernières éditions.

Abdelli absent pour la CAN, un non-sens

Dans ce contexte, la liste des joueurs appelés pour la CAN était fortement attendue. Elle a été officiellement révélée ce samedi . Parmi les choix forts de Petkovic, on note les absences de l'ancien lyonnais Said Benrahma et du Lillois Nabil Bentaleb. Deux éléments expérimentés qui avaient la confiance du technicien suisse d'origine bosnienne. Toutefois, pour les supporters algériens, l'absent majeur de cette liste était Himad Abdelli. Etincelant avec le SCO Angers ces dernières semaines, le milieu de terrain devait faire le voyage au Maroc selon la quasi totalité des commentaires sur les réseaux sociaux.

C'est notamment le cas du journaliste Ishaq Chebli qui ne comprend pas la présence d'Aouar à la place de l'Angevin. « Donc Petković estime réellement qu’un Aouar, décevant avec l’équipe nationale et avec son club depuis plusieurs semaines, est meilleur qu’un Himad Abdelli, pourtant performant depuis son retour de blessure avec Angers. Une HONTE ABSOLUE se déroule sous nos yeux », a t-il lâché sur X. La pression sera maximale pour Vladimir Petkovic au Maroc. Si ses choix ne payent pas, le sélectionneur ne verra sans doute pas l'Amérique du Nord l'été prochain.