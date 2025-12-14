CAN 2025 : Déjà un scandale en Algérie

Il devrait plutôt bousculer les ballons au lieu de son coéquipier
T’es sérieux ? Tu crois vraiment que Cheval, avec ses gants en peau de pêche aurait arrêté quoi que ce soit ? 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Pour tout un tas de raisons, ils vont progresser petit à petit et ils vont en plus certainement apprendre de leurs horreurs, eux… 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
T’as tout compris, Champion ! 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
C'est un fouteur de merde . Il marque beaucoup mais l'équipe était meilleur avant son arrivée et sera meilleure après son départ . On va conclure qu'il n'y aucune plus value à l'avoir sauf des emmerdes
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
Donc Petković estime réellement qu’un Aouar, décevant avec l’EN et avec son club depuis plusieurs semaines, est meilleur qu’un Himad Abdelli, pourtant performant depuis son retour de blessure avec Angers. Une HONTE ABSOLUE se déroule sous nos yeux.