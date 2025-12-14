ICONSPORT_279767_0173

CAN 2025 : Déjà un scandale en Algérie

CAN 202514 déc. , 9:00
parMehdi Lunay
0
La liste de l'Algérie pour la CAN a été officiellement dévoilée ce samedi. Quelques noms manquent à l'appel comme Benrahma ou Bentaleb. Mais, l'absent le plus discutable s'appelle Himad Abdelli.
Comme plusieurs nations africaines majeures, l'Algérie entre dans une période très intense avec l'enchaînement CAN-Coupe du monde en 6 mois seulement. Déjà très importante sur le papier, la compétition continentale africaine organisée au Maroc aura une influence considérable sur le prochain mondial. Déjà contesté par la presse locale, le sélectionneur algérien Vladimir Petkovic ne devra pas se rater dans les prochaines semaines. L'Algérie doit viser le dernier carré a minima après avoir été éliminé dès le premier tour des deux dernières éditions.

Abdelli absent pour la CAN, un non-sens

Dans ce contexte, la liste des joueurs appelés pour la CAN était fortement attendue. Elle a été officiellement révélée ce samedi. Parmi les choix forts de Petkovic, on note les absences de l'ancien lyonnais Said Benrahma et du Lillois Nabil Bentaleb. Deux éléments expérimentés qui avaient la confiance du technicien suisse d'origine bosnienne. Toutefois, pour les supporters algériens, l'absent majeur de cette liste était Himad Abdelli. Etincelant avec le SCO Angers ces dernières semaines, le milieu de terrain devait faire le voyage au Maroc selon la quasi totalité des commentaires sur les réseaux sociaux.
C'est notamment le cas du journaliste Ishaq Chebli qui ne comprend pas la présence d'Aouar à la place de l'Angevin. « Donc Petković estime réellement qu’un Aouar, décevant avec l’équipe nationale et avec son club depuis plusieurs semaines, est meilleur qu’un Himad Abdelli, pourtant performant depuis son retour de blessure avec Angers. Une HONTE ABSOLUE se déroule sous nos yeux », a t-il lâché sur X. La pression sera maximale pour Vladimir Petkovic au Maroc. Si ses choix ne payent pas, le sélectionneur ne verra sans doute pas l'Amérique du Nord l'été prochain.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276851_0020 (1)
PSG

PSG : Lucas Chevalier bouscule Safonov

ICONSPORT_279541_0054
OM

OM : Greenwood humilié publiquement

ICONSPORT_266836_0172
OL

OL : Oscar Bobb à Lyon, c'est chaud

Fil Info

14 déc. , 8:40
PSG : Lucas Chevalier bouscule Safonov
14 déc. , 8:20
OM : Greenwood humilié publiquement
14 déc. , 8:00
OL : Oscar Bobb à Lyon, c'est chaud
14 déc. , 7:25
ASSE : Horneland ne sera pas viré
14 déc. , 6:40
TV : OL - Le Havre, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
13 déc. , 23:33
Paris FC : Kebbal tient des propos terribles
13 déc. , 23:01
Ang : Arsenal sauvé par deux CSC
13 déc. , 23:01
L1 : Programme TV et résultats de la 16e journée

Derniers commentaires

PSG : Lucas Chevalier bouscule Safonov

Il devrait plutôt bousculer les ballons au lieu de son coéquipier

Le PSG souffre mais prend la tête de la Ligue 1

T’es sérieux ? Tu crois vraiment que Cheval, avec ses gants en peau de pêche aurait arrêté quoi que ce soit ? 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Paris FC : Kebbal tient des propos terribles

Pour tout un tas de raisons, ils vont progresser petit à petit et ils vont en plus certainement apprendre de leurs horreurs, eux… 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Paris FC : Kebbal tient des propos terribles

T’as tout compris, Champion ! 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Mbappé les écrase, ça dégénère au Real

C'est un fouteur de merde . Il marque beaucoup mais l'équipe était meilleur avant son arrivée et sera meilleure après son départ . On va conclure qu'il n'y aucune plus value à l'avoir sauf des emmerdes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
36161132351421
2
Lens
34151113261313
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
271676327243
6
O. Lyonnais
241573521165
7
Toulouse
231665524195
8
Monaco
231572626260
9
Strasbourg
221571725205
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading