L'OM revient fort dans le dossier Joel Ordonez

Pendant plusieurs semaines, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont tenté de trouver un accord avec Bruges afin de faire venir Joel Ordonez à l'OM. Mais finalement le défenseur équatorien n'a pas bougé. Le dossier va se rouvrir au mercato d'hiver.

Tuttomercatoweb. Il est vrai que le compatriote et coéquipier de Pacho en équipe d'Equateur a montré ses qualités en Ligue des champions, même si Bruges n'est que 31e au classement de cette première phase. Ce fut l'un des joueurs les plus convoités par l'Olympique de Marseille lors du précédent marché des transferts, mais face à l'intransigeance des dirigeants belges, le club phocéen s'est incliné. Cependant, Pablo Longoria et son directeur du football ont de la suite dans les idées. Et si la signature de Joel Ordonez n'a pas été obtenue en août dernier , l'OM va retenter sa chance comme le confirme la presse italienne, et plus précisémentIl est vrai que le compatriote et coéquipier de Pacho en équipe d'Equateur a montré ses qualités en Ligue des champions, même si Bruges n'est que 31e au classement de cette première phase.

Ordonez à l'OM, le renfort tant attendu

Pour Bruges, qui sauf miracle ne jouera pas la suite de la Ligue des champions, l'idée de vendre Joel Ordonez alors que sa valeur est désormais montée à 28 millions d'euros, selon Transfermarkt , est forcément dans l'air. D'autant que l'été dernier, le défenseur de 21 ans avait indiqué qu'il souhaitait découvrir un autre club, au point même de se lancer dans un début de bras de fer qu'il avait rapidement stoppé. Cependant, si l'Olympique de Marseille est dans la course pour Ordonez, il n'est pas le seul club à vouloir s'offrir le jeune défenseur de Bruges. Niccolo Ceccarini, journaliste italien très réputé, précise que l'Inter travaille également sur le dossier Joel Ordonez, le club lombard voulant se renforcer défensivement.

« Les Nerazzurri pourraient envisager l'acquisition d'un défenseur lors du mercato hivernal. Ordonez, né en 2004 et sous contrat avec le Club Bruges, est de plus en plus courtisé à l'étranger. C'est un joueur sur lequel l'Inter se concentre. Les relations avec le club belge sont excellentes, comme en témoigne le transfert d'Aleksandar Stankovic, pour lequel les Nerazzurri ont déjà obtenu une clause de rachat de 25 millions d’euros », témoigne le journaliste. Pour ce dernier, l'Inter a un temps d'avance sur l'OM et l'ensemble des clubs européens, eux aussi épatés par les prestations du jeune défenseur équatorien.