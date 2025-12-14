Le PSG oblige Mbappé à retirer un badge

Le PSG va tenter de remporter mercredi contre Flamengo la première Coupe Intercontinentale de son histoire. Dans le même temps, le Real Madrid et Kylian Mbappé vont devoir modifier un détail sur les maillots.

confirme que du côté des Merengue, on va faire disparaître de l'actuel maillot le logo de vainqueur de cette coupe Intercontinentale juste avant la finale du PSG. En course pour un sixième titre cette année, le Paris Saint-Germain affrontera mercredi l'équipe brésilienne de Flamengo, qui s'est imposée samedi contre le Pyramids FC . Un événement pour le club de la capitale, qui est le premier club français à disputer cette épreuve. Car l'Olympique de Marseille n'avait pas été autorisé à le faire pour les raisons que l'on connaît malgré sa victoire en Ligue des champions en 1993. Dernier vainqueur en date de cette compétition, le Real Madrid, puisque l'an passé Kylian Mbappé et ses coéquipiers s'étaient imposés face au CF Pachuca sur le score de 3 à 0. Un an plus tard, Defensa Central confirme que du côté des Merengue, on va faire disparaître de l'actuel maillot le logo de vainqueur de cette coupe Intercontinentale juste avant la finale du PSG.

Le Real Madrid n'a plus le droit de porter ce bade

Kylian Mbappé, qui n'avait pas manqué de rappeler ce titre gagné avec le Real Madrid, lorsque certains avaient évoqué une saison ratée, va donc devoir retirer ce badge après le match de dimanche soir face à Alaves. Car même si l'équipe de Xabi Alonso joue également mercredi soir en Coupe du Roi, ce sera après la finale de la Coupe Intercontinentale qui débute à 18h. Et la FIFA a en conséquence rappelé au Real Madrid qu'il lui fallait laisser ce badge au nouveau champion en titre. Pour le média espagnol, qui ne porte pas le Paris Saint-Germain dans son coeur, on espère que ce sera au profit de Flamengo. Même si nos confrères font des vainqueurs français de la Ligue des champions les grands favoris de ce match qui aura lieu au Qatar.

Nano Anton, journaliste de Defensa Central, admet de son côté que cette histoire de badge n'est franchement pas le souci numéro 1 actuellement au Real Madrid. « Pour l'instant, la Coupe intercontinentale est le cadet des soucis du Real Madrid. Le club se concentre uniquement sur la victoire face à Alavés dimanche soir afin de relancer sa dynamique et d'enchaîner les victoires pour bien terminer l'année et mettre fin à cette mauvaise passe. Un mauvais résultat compliquerait encore davantage la tâche de Xabi Alonso et obligerait le club à prendre des décisions radicales pour tenter de redresser la situation », fait remarquer notre confrère.