OM : Geronimo Rulli va quitter Marseille

L’Olympique de Marseille va réduire sa masse salariale en vue de la saison prochaine. La non-qualification en Ligue des champions rebat les cartes au sein de l’effectif du club de la cité phocéenne. Certains cadres à l’image de Geronimo Rulli sont sur le départ.

L’Olympique de Marseille va une nouvelle fois vivre un été mouvementé. Après un début d’année 2026 jonché de rebondissements et de désillusions, le club de la cité phocéenne doit repartir sur un nouveau projet. La non-qualification en Ligue des champions pour la saison prochaine, couplée à la crise des droits TV en France oblige le club à une réduction drastique de sa masse salariale. Les cadres sont donc invités à quitter le sud de la France lors du mercato estival. C’est le cas du portier Geronimo Rulli. L’international argentin (sept sélections) a vécu un exercice 2025-2026 mitigé. Après un début de saison solide, l’ancien portier de l’Ajax s’est effondré à l’image de son équipe et son départ de l'OM est désormais dans les tuyaux.

Rulli sur le départ

À 34 ans et sous contrat jusqu’en 2027, le champion du monde 2022 pourrait retourner en Argentine. Arrivé à l’OM à l’été 2024 contre quatre millions d’euros, Geronimo Rulli a vécu une saison éprouvante mentalement. Mais, le portier conserve une belle cote en Amérique du Sud. Dans cette nouvelle politique d’austérité mise en place au sein de la cité phocéenne, tous les éléments de la formation d’Habib Beye sont susceptibles de partir cet été. Les tensions en interne durant la saison et les résultats sportifs difficiles, notamment en deuxième partie de saison, ont crispé les joueurs. L’Olympique de Marseille devra s’attendre à quelques départs dans les semaines à venir. La nouvelle direction doit encore trouver son directeur sportif et possiblement son entraîneur pour le prochain exercice. La Coupe du monde va cependant retarder les négociations durant ce mercato estival, même si cela risque de ne rien changer pour Geronimo Rulli. Du côté de Marseille, Jeffrey de Lange est désormais bien parti pour devenir le gardien numéro 1.