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ASSE : La chaîne Ligue 1+ et la LFP veulent les Verts en L1

ASSE22 mai , 9:20
parNathan Hanini
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L’AS Saint-Etienne et l’OGC Nice s’affrontent successivement le 26 et 29 mai prochains pour la dernière place dans l’élite du football français pour la saison prochaine. Le diffuseur Ligue 1+ semble déjà avoir fait son choix.
Le 26 mai prochain, l’AS Saint-Etienne reçoit l’OGC Nice lors d'un barrage aller qui promet d’être sous tension. Les deux clubs sont dans l’obligation d’évoluer en Ligue 1 la saison prochaine au vu des impératifs économiques. Si les Aiglons doivent d’abord disputer une finale de Coupe de France ce vendredi soir, les Verts de leur côté peuvent préparer sereinement ce rendez-vous. Mais les supporters stéphanois ne sont pas les seuls à vouloir du club du Forez dans l’élite du football français. Le diffuseur Ligue 1 + aimerait retrouver le dix fois champion de France afin de gonfler les chiffres de son abonnement. Malgré un lancement plus que correct la saison passée, Ligue 1+ stagne en nombre d’abonnés. La venue de la Ligue 3 devrait rameuter quelques personnes en plus, mais la potentielle augmentation du prix de l’abonnement pourrait en refroidir certains.

L’AS Saint-Etienne dans l’élite, le bonheur de Ligue 1+

Sur RMC, dans l’émission l’After Foot, Daniel Riolo révèle que le diffuseur du football français souhaite retrouver l’ASSE dans l’élite. « À Ligue 1+, c'est un peu la panique, car voir monter Troyes et Le Mans, tout en voyant descendre Nantes et peut-être Nice... On prie pour que ce soit Saint-Étienne qui monte car il y a beaucoup de gens qui suivent l'ASSE. Il y a un bassin de population à toucher et plus encore. La montée des Verts peut être un moteur d'abonnements. Mais c'est important d'avoir les gros clubs en Ligue 1 pour la vente des abonnements L1+. » L’AS Saint-Etienne reste l’un des clubs les plus supportés en France et à l’étranger. Le club du Forez compte environ 10 millions de fans. Avec la descente du FC Nantes, la première division perd un fief important du monde du ballon rond. L’AS Saint-Etienne jouera quant à lui sa montée le 26 mai prochain et le 29 mai pour le retour à Nice, à huis clos.

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Derniers commentaires

OL : Il officialise son départ et ses regrets

Ah noooon !! Pas lui !! Mais quelle perte ... j'aurai préféré 100 fois qu'on dégage Endrick ^^

L'OL aurait dû finir 3e, merci les arbitres !

les resumés ne montrent que tres rarement les erreurs ou interpretations des arbitres. ensuite des erreurs ne font pas forcement des buts. par ex OM Lille. Lille doit prendre au moins 2 rouges directs. l OM perd le match. ca compte dans le tableau?

ASSE : La chaîne Ligue 1+ et la LFP veulent les Verts en L1

Bon c'est sur que j'aimerais avoir le retour du Derby (quoique le dernier à laisser des traces, rouge retirer + doliprane), mais en quoi les verts méritent la L1 ?? Vous avez regardé leurs matchs ?? bé c'est nul en tout point.

OM : Le nom de Gabriel Heinze chuchoté à Marseille

bravo. cela prouve ton niveau intellectuel. on avait pas besoin de preuves tkt

Lens-Nice : 1 blessé grave et 65 interpellations après un clash en plein Paris

deja les infos dont tu parles, ce sont Porte et LFI qui les propagent. Veant de Nice , ça ne serait pas impossible, mais rien a foutre, si tu lisais un peu tu comprendrais ce que j ecris.... enfin peut etre. et pour finir, la police pourrait tirer a balles reelles, 1-2 exemples Avec des casseurs crevés par terre, les autres abrutis reflechiraient a 2x a y retourner. gauche droite meme combat.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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