ASSE : Gazidis envoie balader les supporters, ça va chauffer cet été

L'ASSE va devoir digérer sa montée ratée en Ligue 1. Pour autant, les responsables des Verts ne veulent pas tout changer, au risque de déplaire fortement aux demandes de leurs supporters.

La saison décevante de l’AS Saint-Etienne est forcément un nouveau coup de frein pour le projet des Verts. Les nouveaux propriétaires avaient l’intention de stabiliser sur le long terme l’équipe du Forez en Ligue 1, et ils ont connu la descente en Ligue 2 dès leur arrivée, et la remontée ratée dans les barrages contre Nice.

De quoi provoquer la colère des supporters, qui ont joué le rôle de coupeurs de tête en demandant le départ de plusieurs dirigeants, voire même de toute la direction. Selon les informations de Laurent Hess, qui suit l’actualité des Verts depuis des années, c’est peine perdue.

Perrin confirmé, ça va faire hurler

« Ivan Gazidis a réuni ses principaux collaborateurs, lundi, pour leur signifier qu’il était plutôt content de la façon dont les choses se sont passées cette saison à l’ASSE et pour les rassurer quant à leur avenir au sein du club. On ne se dirige pas vers un remue-ménage d’été à l’ASSE. Les supporters vont peut-être être déçus de cela », a souligné le journaliste pour La Voix des Verts.

En effet, Laurent Perrin (directeur sportif), Jean-François Soucasse (Directeur exécutif) et Samuel Rustem (Directeur général adjoint) ne devraient pas faire les frais de la mauvaise saison de l’ASSE sur le plan sportif. Ivan Gazidis estime que les décisions prises au long de cette saison, et notamment l’immobilisme avec Eirik Horneland avant de virer sur le tard l’entraineur norvégien, ne sont pas de la faute des dirigeants en place. Ou ne justifient pas une mise à l'écart du club.

Un message qui risque d’avoir du mal à passer auprès des supporters de l’ASSE, qui voulaient visiblement voir des têtes tomber. Mais la direction des Verts a pris sa décision, et ne compte pas écouter les désidératas des supporters, malgré le communiqué musclé publié par ces derniers. Mais quand on connait la poigne de Larry Tanenbaum, qui a toujours géré ses franchises ou ses entreprises selon ses souhaits, cette décision ne s’avère pas si surprenante.