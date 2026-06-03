Qui sera l'entraîneur de l'ASSE ? Montanier s'interroge
Philippe Montanier et l'ASSE, on voit flou

ASSE : Un appel délirant entre Kilmer Sport et Philippe Montanier

ASSE03 juin , 14:00
parClaude Dautel
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L'ASSE n'a publiquement pas commenté la défaite contre Nice qui a mis un terme à ses espoirs de monter en Ligue 1, et on ne sait pas si Philippe Montanier sera toujours l'entraîneur des Verts la saison prochaine.
Lorsqu'il a succédé à Eirik Horneland au poste de coach des Verts le 1er février dernier, Philippe Montanier savait que son contrat prévoyait une option qui le prolongeait automatiquement. si l'AS Saint-Etienne montait en Ligue 1. Mais ce ne sera pas le cas, l'ASSE ayant été sortie par l'OGC Nice en barrage. Autrement dit, le contrat de l'entraîneur français se termine et nul ne sait ce qu'il adviendra de lui la saison prochaine. Cependant, selon l'insider La Voix des Verts, un seul contact a eu lieu entre Kilmer Sports et Philippe Montanier depuis la défaite de vendredi dernier à Nice. Un échange qui aurait été bref, et plutôt surprenant pour l'entraîneur de l'ASSE si l'on en croit l'insider stéphanois.

L'ASSE a téléphoné à Philippe Montanier

Selon l'insider stéphanois, alors que son contrat s'achève, Philippe Montanier a donc reçu l'appel d'un des dirigeants de l'AS Saint-Étienne afin de savoir : « s’il avait envie de continuer avec l'ASSE ». A cette question, l'entraîneur des Verts aurait répondu par une autre question, à savoir si Kilmer Sports voulait continuer avec lui. Son interlocuteur ne lui ayant pas répondu directement, Philippe Montanier n'aurait plus eu de contact depuis ce bref échange téléphonique du week-end dernier. Du côté des supporters stéphanois, ils sont nombreux ceux qui pensent que Montanier est l'homme qu'il faut à la tête de l'équipe la saison prochaine, et que si Ivan Gazidis avait limogé plus tôt Eirik Horneland, l'AS Saint-Étienne serait aujourd'hui en Ligue 1. Mais la question de la présence de Montanier sur le banc de l'ASSE n'est donc toujours pas réglée, au moment où les supporters demandent eux un gros coup de balai au sein du club.
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