ASSE : Faux départ, Stassin vit un cauchemar

ASSE : Faux départ, Stassin vit un cauchemar

ASSE01 août , 10:30
parEric Bethsy
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Déterminé à quitter l’AS Saint-Etienne, Lucas Stassin ne dispose d’aucune offre concrète. L’attaquant belge était associé à Ipswich Town. Mais la piste menant au promu anglais a vite été démentie.
Ce n’était pas forcément le scénario attendu en début de mercato, mais sauf accélération soudaine, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin devraient débuter la saison avec l’AS Saint-Etienne. Les deux attaquants étaient pourtant annoncés sur le départ. Retenus l’été dernier, les deux Stéphanois disposent cette fois d’un bon de sortie à condition qu’un courtisan mise le prix réclamé. A priori, la cote du Géorgien sur le marché des transferts lui permettra sans doute d’aller voir ailleurs. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux plaît notamment à l’Olympiakos et à l’Atalanta Bergame.

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En revanche, des doutes commencent à apparaître en ce qui concerne son coéquipier. On ne peut pas dire que Lucas Stassin fasse l’objet de nombreuses rumeurs depuis l’ouverture du mercato estival. Et lorsqu’un bruit de couloir apparaît, le démenti ne tarde pas. Illustration avec l’intérêt annoncé d’Ipswich Town. Le compte La Voix des Verts évoquait des discussions entre le promu en Premier League et le Belge, totalement séduit par le projet présenté à travers les discussions entamées depuis plusieurs semaines. Sauf que le média Transfert Radar a tout de suite démenti tout contact entre l’attaquant de 21 ans et l’écurie anglaise.
Cette deuxième source confirme les envies d’ailleurs de Lucas Stassin. Mais à une semaine de la reprise du championnat de Ligue 2, le Stéphanois sous contrat jusqu’en 2028 n’a toujours aucune piste concrète pour quitter l’AS Saint-Etienne. Bien évidemment, le mercato est encore long et les clubs éventuellement intéressés ont le temps de se manifester. Il n’empêche que l’avant-centre aux 11 buts et 8 passes décisives en Ligue 2 la saison dernière avait sûrement espéré davantage d’agitation autour de lui.
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