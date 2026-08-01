OM : La catastrophe Paixao se profile

Un an après être arrivé à l'OM dans un transfert devenu le plus cher de l'histoire du club phocéen, Paixao semblait parti pour enchaîner une deuxième saison consécutive à Marseille. C'était sans compter avec un club de Premier League qui veut s'offrir le Brésilien.

Recruté par Pablo Longoria pour 30 millions d'euros, Paixao est l'un des rares joueurs du mercato 2025 à avoir donné satisfaction aux supporters. Rares sont les critiques contre l'ailier brésilien de 26 ans, d'autant plus que ce dernier ne masque pas son bonheur de vivre à Marseille et de porter le maillot du club phocéen. Loin d'avoir demandé un bon de sortie, à l'inverse de Mason Greenwood, Paixao était considéré comme l'un des joueurs sûrs de Bruno Genesio. Sauf que la situation de l'OM est telle que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi étudient la totalité des contacts pris par les clubs pour les joueurs de l'effectif actuel. Ce samedi, Graham Smyth, rédacteur en chef du Yorkshire Evening Post, annonce que ça s'agite pour Paixao.

Leeds a Paixao dans le collimateur

Notre confrère anglais, qui suit notamment l'actualité de Leeds United, confirme que le club de Premier League, pense à Paixao pour venir renforcer rapidement son secteur offensif. Dans un premier temps, Leeds voulait recruter Julian Brandt. Mais finalement ce dernier, libre de tout contrat après son départ de Dortmund, s'est engagé vendredi avec l'Ajax Amsterdam. Faute de pouvoir recruter le joueur allemand, les dirigeants de Leeds United pensent donc à Paixao pour tourner la page. Cependant, Graham Smyth précise que si Paixao est en haut de la liste, il n'est pas le seul joueur envisagé pour renforcer l'attaque de l'équipe dirigée par Daniel Farke.

Selon Transfermakt, Paixao est valorisé à 35 millions d'euros, soit un peu plus que l'Olympique de Marseille avait payé pour le faire venir de Feyenoord l'an dernier. Avec un salaire de 5 millions d'euros, qui est donc élevé mais pas tant que ça pour un joueur de calibre, Paixao pourrait donc quitter l'OM. A savoir si le club phocéen acceptera de le voir partir, au moment où Amine Gouiri pourrait également partir. A un moment, Marseille va tout de même devoir faire des choix afin d'avoir un vrai 11 compétitif dans moins d'un mois au moment de la reprise de la saison de Ligue 1.