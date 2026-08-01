OM : La catastrophe Paixao se profile

Personne n'est irremplacable, surtout pas lui
pourquoi tu publies des dizaines de trucs sur facebook chaque jour, alors que tu n'as aucune intéraction ni aucun ami qui répond à tes publications :) https://www.facebook.com/profile.php?id=61567307936172 Merci à Sergio d'avoir démontrer que c'est un pauvre type sans vie sociale, sans amis, en nous communiquant son fb de beauf :)
j'adores les mecs comme toi ou Sergio.... Des no name qui pensent tout savoir des coulisses du foot et faire parti des négociations entre clubs mdr
Infantino n'a plus sa place à la tête de la FIFA . Démission ...
Infantino devrait même démissionner. Il a pris en otage le football mondial en plus avec la famille Trump. IL a fait son temps à la tête de la FIFA.
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Leeds United have been evaluating other attacking options particularly since Julian Brandt didn't sign prior to the US tour. They have several and among that number is Igor Paixão. #lufc