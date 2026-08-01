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FIFA : Infantino capitule et abandone officiellement son projet

Foot Mondial01 août , 7:07
parClaude Dautel
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Dans un communiqué publié dans la nuit, la FIFA a annoncé qu'elle renonçait à son projet de privatisation du Mondial. Gianni Infantino, abandonné par certains de ses proches, a lâché l'affaire.
L'UEFA avait frappé fort en menaçant de boycotter le Mondial, mais vendredi, certains membres de l'entourage proche de Gianni Infantino ont jeté l'éponge. Au moment où certaines voix s'élevaient pour demander la démission du président de la FIFA, ce dernier a finalement abandonné son projet de privatiser la Coupe du Monde. Dans un communiqué, la FIFA a annoncé que ce tout cela était désormais à oublier.
« Le projet visait à fournir une base permettant de renforcer davantage nos associations membres de la FIFA ainsi que notre sport dans le monde entier, en particulier dans les pays où le soutien est le plus nécessaire. Comme nous l’avions précisé dès le départ, cette initiative ne devait être mise en œuvre que si la majorité des associations membres de la FIFA y était favorable, et toujours sous réserve d’un processus de consultation avec celles-ci, le Conseil de la FIFA, les confédérations et les autres parties prenantes concernées. Après avoir attentivement pris en compte tous les points de vue, il est devenu évident que ce projet a créé des divisions qui, quel que soit le niveau de soutien dont il bénéficie, ne servent plus l’objectif initialement fixé. Notre objectif a toujours été, et sera toujours, de rassembler et d’améliorer les choses. Par conséquent, cette proposition ne sera pas poursuivie. À l’avenir, mon intention est de réunir à nouveau toutes les parties intéressées dans les prochains jours et les prochaines semaines, dans un esprit d’intérêt commun pour notre sport et avec l’objectif de continuer à développer le football partout dans le monde, en particulier dans les pays qui ont le plus besoin de notre soutien », a fait savoir Gianni Infantino dans un communiqué.

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pourquoi tu publies des dizaines de trucs sur facebook chaque jour, alors que tu n'as aucune intéraction ni aucun ami qui répond à tes publications :) https://www.facebook.com/profile.php?id=61567307936172 Merci à Sergio d'avoir démontrer que c'est un pauvre type sans vie sociale, sans amis, en nous communiquant son fb de beauf :)

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j'adores les mecs comme toi ou Sergio.... Des no name qui pensent tout savoir des coulisses du foot et faire parti des négociations entre clubs mdr

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Infantino devrait même démissionner. Il a pris en otage le football mondial en plus avec la famille Trump. IL a fait son temps à la tête de la FIFA.

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