Rennes a gagné, Cresswell arrive pour 25ME

Après de longues négociations avec Toulouse, le Stade Rennais a finalement réussi à convaincre le TFC et Charlie Cresswell va bien rejoindre le club breton.

Entre Rennes et Toulouse, les discussions autour du transfert du défenseur anglais ont connu des hauts et des bas, au point même qu'elles avaient totalement cessé. Mais finalement, Ouest-France confirme ce samedi que les deux clubs sont parvenus vendredi soir à un accord pour le transfert de Charlie Cresswell au Stade Rennais. Pour en arriver là, les dirigeants bretons, qui dans un premier temps ne voulaient pas mettre plus de 20 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur formé à Leeds. Mais finalement, déterminés à recruter Charlie Cresswell, ils auraient validé une opération autour de 25 millions d'euros ce qui était plus ou moins le montant attendu par les dirigeants du TFC pour laisser partir le joueur anglais.

Toulouse empoche 25ME pour son défenseur

Arrivé à Toulouse en 2024 pour 4,5 millions d'euros, ce qui permet au TFC de faire une énorme opération financière, Charlie Cresswell devrait arriver la semaine prochaine à Rennes, précise Guillaume Lainé, toujours très bien informé s'agissant du club breton. Ce dernier précise que si l'accord est bien bouclé, tout va se finaliser durant le week-end, mais du côté breton on n'a aucun doute sur ce transfert tant attendu par Franck Haise. « Resté en civil, Cresswell n’a pas disputé le match amical de Toulouse face à la Real Sociedad ce vendredi soir. L’ex international espoir anglais, qui sort de deux saisons très pleines au TFC et était surveillé aussi par plusieurs écuries de son pays », précise notre confrère. Après ce deal, le Stade Rennais va désormais devoir faire de la place dans son vestiaire. Nordan Mukiele et Lilian Brassier pourraient être les deux prochains départ du côté de la capitale bretonne.