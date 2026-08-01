Benjamin Mendy confirme avoir vendu sa Coupe du Monde

Depuis quelques jours, il se chuchotait que Benjamin Mendy avait vendu aux enchères la réplique du trophée de la Coupe du Monde qu'il avait gagné avec les Bleus en 2018. Le joueur a confirmé et assumé.

Le site spécialisé Sportune avait révélé jeudi que Benjamin Mendy, le défenseur français de 32 ans, avait vendu aux enchères pour 54.000 euros la réplique de la Coupe du monde remise à chacun des joueurs de l'équipe de France après la victoire des Bleus lors du Mondial 2018 en Russie. Une décision qui avait choqué beaucoup de monde. Mais, face à cette polémique, l'ancien joueur de Manchester City, qui connaît un passage à vide dans sa carrière, a totalement assumé sa décision. Via son compte sur Snapchat, le défenseur formé a justifié ce choix de vendre ce souvenir unique du titre gagné avec l'équipe de France à Moscou en 2018. Il a reconnu être étonné de ce buzz négatif.

Mendy a d'autres médailles à vendre

« Mais c’est ma coupe ou c’est votre coupe ? Au fait, elle est à moi. C’est ma coupe. J’en fais ce que je veux. Et en plus elle prenait trop de place dans le placard. Et d’ailleurs j’ai encore ça à vendre », a lancé Benjamin Mendy, en présentant d’autres coupes et médailles gagnées tout au long de sa carrière. Comme certains le faisaient remarquer, pendant ses six saisons passées à Manchester City, l'international tricolore touchait 600.000 euros par mois, la vente de ce trophée du Mondial 2018 est donc une goutte d'eau pour le défenseur français. Cependant, en 2021, Benjamin Mendy a passé plusieurs mois en prison en Angleterre, suite à des accusations de viol. Mais, le défenseur de 32 ans a été acquitté de la totalité des charges et a donc repris sa carrière. Cependant, les Cityzens n'ont pas souhaité renouveler son contrat. Passé par Lorient, puis par Lausanne, où il est resté quelques mois avant de rejoindre un club polonais.