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OL : Malick Fofana provoque une fausse frayeur à Lyon

OL01 août , 8:20
parClaude Dautel
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Les réseaux sociaux se sont emballés vendredi soir lorsqu'un compte spécialisé sur l'OL a annoncé que Malick Fofana n'était pas inscrit sur les listes de l'UEFA pour jouer les deux matchs contre le Sparta Prague au 3ᵉ tour préliminaire de Ligue des champions.
La présence de Malick Fofana à l'Olympique Lyonnais cette saison n'est pas garantie, puisque plusieurs clubs européens s'intéressent à l'attaquant international belge. Mais l'idée de voir l'OL ne même pas l'inscrire sur ses listes pour jouer contre Prague a fait bondir un peu trop vite un très influent compte spécialisé sur X (anciennement Twitter). En effet, l'UEFA a publié vendredi la liste A de l'OL, et sur cette dernière nulle trace de Malick Fofana, ce qui a déclenché immédiatement un message lu par les 40.000 followers de ce compte. Tout le monde a été surpris et choqué par cette supposée décision des dirigeants lyonnais de ne pas inscrire Malick Fofana pour la double confrontation à venir contre le Sparta Prague (4 et 11 août). Sauf qu'il y avait un détail qui avait échappé à pas mal de monde.

Vent de panique à Lyon

En effet, Malick Fofana est tout simplement inscrit sur la liste B de l'Olympique Lyonnais auprès de l'UEFA, son âge et sa durée de présence à l'OL le permettant. Cela permet à Lyon d'avoir une place en plus sur sa liste A. « Wow les gars c’est quoi ce vent de panique que je vois ce soir en me connectant avec des headlines « Fofana ne jouera pas contre Prague » alors qu’il est juste inscrit sur la liste B ! », a rapidement réagi Hugo Guillemet, confirmant les informations données. Le compte qui a provoqué ce vent de panique a fait amende honorable, avouant ne pas avoir pensé à cette fameuse liste B. Reste qu'il n'est pas certain que Malick Fofana sera en état de débuter et même de jouer mardi soir à Prague, l'ailier belge n'étant pas physiquement à 100%.

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pourquoi tu publies des dizaines de trucs sur facebook chaque jour, alors que tu n'as aucune intéraction ni aucun ami qui répond à tes publications :) https://www.facebook.com/profile.php?id=61567307936172 Merci à Sergio d'avoir démontrer que c'est un pauvre type sans vie sociale, sans amis, en nous communiquant son fb de beauf :)

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j'adores les mecs comme toi ou Sergio.... Des no name qui pensent tout savoir des coulisses du foot et faire parti des négociations entre clubs mdr

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