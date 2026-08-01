OL : Felix Bacher est arrivé à Lyon, officialisation imminente

OL : Felix Bacher est arrivé à Lyon, officialisation imminente

OL01 août , 11:30
parClaude Dautel
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Felix Bacher, le défenseur autrichien d'Estoril, sera un joueur de l'OL dans les prochaines heures. Les deux clubs ont trouvé un accord, et Paulo Fonseca va rapidement pouvoir compter sur le joueur de 25 ans.
Annoncée depuis plusieurs jours, la signature de Felix Bacher à l'Olympique Lyonnais se concrétise ce samedi. L'Equipe confirme qu'après de longues négociations, le club portugais d'Estoril a trouvé un terrain d'entente concernant le transfert de Felix Bacher. Le défenseur autrichien, qui a été international chez les jeunes, va arriver dans la journée à Lyon pour signer un contrat qui fera de lui un joueur de l'OL jusqu'en 2031. Pour parvenir à un accord total, les dirigeants lyonnais ont accepté de payer 4,1 millions d'euros, plus un pourcentage sur une plus-value éventuelle lors d'une revente du joueur. Le quotidien sportif précise que Felix Bacher passe actuellement sa visite médicale, avant de signer son nouveau contrat.

Felix Bacher va découvrir la Ligue 1

Considéré comme l'un des cadres de l'équipe d'Estoril, où il a travaillé la saison passée sous les ordres d'un certain Ian Cathro, désormais entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Felix Bacher arrive à l'Olympique Lyonnais pour un poste de titulaire. Il est vrai que lors des matchs de préparation, l'équipe de Paulo Fonseca a montré de sacrées lacunes dans ce secteur, notamment lors de la déroute 4-0 cette semaine contre le Betis Séville. L'entraîneur de l'OL avait reconnu qu'il attendait des renforts dans ce secteur, et c'est le cas avec le défenseur autrichien, qui va notamment apporter de la puissance dans le secteur aérien. Formé à l'AKA Tyrol, Felix Bacher avait rejoint Estoril il y a deux ans. A noter qu'avec ce transfert à 4,1 millions d'euros, le club portugais signe la plus grosse vente de son histoire.

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C est pourtant pas faute d avoir sorti le chéquier, son seul tort, c est d avoir mis et laissé si longtemps un incompétent moustachu à la tête de son champions project 😂

OM : La catastrophe Paixao se profile

😂😂😂

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Joueur sur-coté donc je préfère qu'il reste a Marseille.

OL : Felix Bacher est arrivé à Lyon, officialisation imminente

Et il est bourré Sergio ? Pas venu declamer sa joie de ce joueur du FC TYROL 😂😂😂

OL : Felix Bacher est arrivé à Lyon, officialisation imminente

Ça va on l’a acheté Bacher 🤣

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