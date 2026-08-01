PSG : Marquinhos prend une décision courageuse

Après la Coupe du monde 2026, le sélectionneur du Brésil Carlo Ancelotti a confirmé les retraites internationales de plusieurs cadres. Mais l’Italien compte toujours sur le défenseur central du Paris Saint-Germain Marquinhos.

Marquinhos ne lâche rien. Si certains joueurs du Paris Saint-Germain sont annoncés sur le départ, ce n’est pas le cas du Brésilien. Le défenseur central de 32 ans devrait rester et entamer une quatorzième saison dans la capitale. Manifestement, le capitaine parisien, qui rêve de terminer sa carrière au club francilien, garde les faveurs de ses supérieurs, mais aussi celles de Carlo Ancelotti.

Ancelotti compte sur Marquinhos

Je pense que cette Coupe du monde marque la fin d’une génération de joueurs très importants. A commencer par Neymar, mais aussi Danilo et Casemiro, tous ces joueurs qui avaient plus de 30 ans lors de la Coupe du monde », a annoncé l’Italien à Globo Esporte. Après le Mondial 2026 , où le Brésil a été stoppé par la Norvège (2-1) dès les huitièmes de finale, le sélectionneur de la Seleção a annoncé les retraites internationales de plusieurs cadres. Mais pas question pour lui de se priver de Marquinhos. «», a annoncé l’Italien à Globo Esporte.

« Nous allons identifier de nouveaux joueurs susceptibles d'intégrer l'équipe, pas nécessairement pour la Coupe du monde 2030, mais qui pourraient déjà être compétitifs pour le premier objectif : la Copa América 2028, a poursuivi le technicien. Je ne vais pas dire que je vais changer les 26 joueurs. Nous allons conserver certains joueurs importants qui peuvent poursuivre le travail, comme Marquinhos, pour n'en citer qu'un. Je pense qu'il est important qu'ils restent pour donner un signe de continuité à ce travail. Mais l'idée, c'est de changer, de faire entrer une nouvelle génération. » De son côté, le Parisien n’a rien annoncé concernant son avenir en sélection. Le Brésil va donc continuer avec son capitaine.