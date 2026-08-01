Bradley Barcola - PSG
Bradley Barcola

PSG : Liverpool craque et offre 150ME pour Barcola

PSG01 août , 8:40
parClaude Dautel
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Le dossier Bradley Barcola a subitement accéléré vendredi après l'annonce de la venue imminente de Maghnes Akliouche et de Mika Godts au PSG. Selon la presse anglaise, Liverpool prépare une offre à 150 millions d'euros.
Les dirigeants de Liverpool ont compris que le Paris Saint-Germain préparait très clairement le départ de Bradley Barcola puisqu'en l'espace de quelques heures, on a appris que Maghnes Akliouche allait rejoindre le PSG dans les prochains jours, et que Luis Campos finalisait également la venue de Mika Godts, jeune attaquant international belge de l'Ajax. Autrement dit, les choses se mettent en place afin d'envisager un départ de l'ancien Lyonnais, même si Luis Enrique ne poussera pas dehors ce dernier. Du côté de la presse anglaise, on sent que les dirigeants de Liverpool sont proches de faire une première grosse offre au double champion d'Europe en titre comme le confirme ce samedi le Liverpool Echo.

Liverpool va proposer directement 150ME

Le quotidien de Liverpool confirme que les Reds ne veulent pas se rater dans ce dossier, et surtout ne souhaitent pas perdre trop de temps dans cette opération, le fantôme du transfert chaotique d'Alexander Isak étant toujours dans les esprits. Isaac Seelochan, journaliste du média anglais confirme que le club anglais ne va pas jouer les marchands de tapis et mettre directement sur la table les 150 millions d'euros attendus par le Paris Saint-Germain pour laisser partir Bradey Barcola. Les dirigeants des Reds souhaitent rapidement parvenir à un accord avec Nasser Al-Khelaifi, afin que l'international français puisse participer à la plus grande partie possible de la préparation estivale.
Interrogé par le Liverpool Echo, Emile Heskey, légende vivante du club de la Mersey, estime que ces 150 millions d'euros seront très bien dépensés s'ils servent à faire signer Bradley Barcola. « J'adore cette idée. S'il y avait quelqu'un qui pouvait nous apporter cette combativité, cette ténacité et cette franchise sur l'aile, comme nous l'avions avec Mané et Diaz, c’est bien Barcola. Il est très direct, il est très, très rapide, et le fait est qu'il vient d'une équipe qui, je dirais, ressemble à Liverpool, où l'on pratique un football basé sur le pressing », s'est réjoui d'avance l'ancien attaquant international anglais de Liverpool.

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