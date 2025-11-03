ICONSPORT_268462_0076
Eirik Horneland

ASSE : Eirik Horneland en danger ?

ASSE03 nov. , 9:00
parClaude Dautel
0
L'AS Saint-Etienne a rechuté samedi face au Red Star, et la tension est remontée d'un cran. Mais pour l'instant, Eirik Horneland ne semble pas en danger. Jusqu'à quand ?
Le ciel s'est assombri au-dessus de l'Etrat après la défaite de l'ASSE à Bauer, car non seulement le résultat est très négatif dans la course à la montée en Ligue 1, mais en plus les Verts n'ont rien montré, si ce n'est de la suffisance face au Red Star. Alors que Troyes pourrait prendre sept longueurs d'avance sur Sainté en cas de victoire ce lundi à Pau, Eirik Horneland semble toujours avoir la confiance d'Ivan Gazidis pour réussir sa mission de ramener l'ASSE dans l'élite. Pourtant, l'entraîneur norvégien ne tire pas profit de son incroyable effectif. Pour Patrick Guillou, ancien joueur de l'AS Saint-Etienne et consultant de Beinsports, la tension commence tout de même à grimper au sein du vestiaire stéphanois et certains joueurs ont de plus en plus de mal à cacher leur mécontentement.

La tension monte à l'AS Saint-Etienne

Samedi, dans la foulée de la défaite de l'AS Saint-Etienne, Florian Tardieu avait tiré le signal d'alarme, et pour Eirik Horneland, il est temps de le comprendre. « La crédibilité de «  l’Iceborg norvégien  » se retrouve cabossée. Même s’il a souscrit une assurance-vie auprès des proprios américains, il doit interpréter le discours de ses joueurs en zone mixte. Les langues se délient pour verbaliser les tensions, l’atmosphère morose et le malaise ambiant. Qui pour provoquer les recadrages ? Qui pour rendre le confort inconfortable ? Certains seront contraints de se repositionner dans un avenir proche », annonce Patrick Guillou, clairement étonné que l'actuel entraîneur de l'ASSE passe entre les gouttes, et cela depuis un an. Avec le déplacement de samedi prochain à Troyes, on en saura plus sur la possibilité des Verts de vite rectifier le tir, mais si cela n'est pas le cas, alors Kilmer Sports pourrait rapidement intervenir et prendre des décisions violentes.
0
Derniers commentaires

OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage

Tapie a été condamné et je n'en parle pas, et les parisiens qui en parlent le font surtout pour vous répondre suite au genre de commentaires qui est le tien. Sarko a été condamné et c'est bien fait pour lui. Nasser (que je n'aime pas) ne l'est pas. Le jour où il sera condamné, tu pourras l'ouvrir. En attendant, tu es prié de respecter la présomption d'innocence et d'arrêter de mettre ton copié-collé.

OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage

Je vois pas où il y a un complot ce que je dis c est que hier ça a joué particulièrement dur sur lui et dès le début du match. Et comme j ai dis oui souvent il en rajoute.

Le PSG refuse Akliouche, la raison est terrible

Ah mince, moi qui croyais en ouvrant l'article que la raison était sa coupe de cheveux sur la photo illustrant l'article...

OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage

Trop lol xptdr 👍

OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage

@Joekidd. tu sais bien qu il ne tombera jamais. il achet tout et tou le monde. avec des fonds illimités.... et tu connais l expression y a pas de fumée sans feu ! 1x ok. 2x ok 3 ok 4X. bon ça commence à se voir lol. c est sur vous etes tout en haut , les supporter aiment ça, mais il ne faut pas etre naif hein! tu vas evidemmment parler de l OM et Tapie bien sur, sache que si il a triché, il merite tout ce qu il lui est arrivé. mais les supporter n ont rien demandé

