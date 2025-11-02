ASSE : Horneland a trouvé les coupables

L'AS Saint-Etienne a perdu gros samedi soir en s'inclinant face au Red Star. Pour l'entraîneur des Verts, une partie de son équipe est largement impliquée dans cette défaite.

L'ASSE se déplacera à Troyes samedi prochain et si l'ESTAC s'impose lundi à Pau, le leader de Ligue 2 recevra les Verts avec la possibilité de prendre dix points d'avance sur Saint-Etienne au classement en cas de victoire. Autrement dit, la défaite de Sainté face au Red Star , autre candidat à l'accession en Ligue 1, passe mal dans le Forez. Eirik Horneland n'est pas encore en danger, mais les critiques commencent à s'intensifier concernant ses choix tactiques. Pour l'entraîneur norvégien, s'il y a un coupable à la défaite face aux Audoniens, c'est bien sa défense. Pour Horneland, ce qu'il s'est passé face au Red Star est indigne d'une équipe qui pense pouvoir rouler sur la Ligue 2 et assurer rapidement son retour dans l'élite du football français.

Une défense en carton à l'ASSE ?

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a donc allumé ses défenseurs sans aucun état d'âme. « Je suis d’accord qu’il faut se concentrer sur la défense. On cherche évidemment des clés pour s’améliorer. En concédant ce but très rapide, cela ne nous a pas aidés. C’est aussi ce qui s’était passé contre Annecy. On voit qu’on a du mal à construire de la stabilité, et notamment en défense. (…) Un manque d’engagement ? C’est une vraie question. Je ne suis pas sûr que cela soit ça. C’est plutôt une histoire de rythme à mettre sur chaque rencontre. C’est peut-être ce qui a manqué. Il faut éviter d’être menés, mais il faut aussi éviter de prendre trop de buts.

C’est le gros problème que l’on a à gérer, car côté offensif ça va assez bien, a lancé Eirik Horneland, qui ne veut pas attendre le prochain mercato d'hiver pour régler ce souci majeur. Le mercato peut être une solution. Mais je pense que l’on a déjà des solutions internes. On a assez de joueurs et il faut surtout trouver de l’équilibre. On a concédé 19 buts avec cette équipe, ce n’est pas acceptable. Je ne pense pas au mercato pour le moment, je pense à notre équipe actuelle. »