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ASSE : Deux transferts pour 25 ME, c'est la mine d'or

ASSE04 mai , 13:00
parCorentin Facy
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L’ASSE vit une fin de saison très compliquée avec trois défaites consécutives en Ligue 2. Un échec dans la course à la montée pourrait obliger le club stéphanois à se séparer de ses joueurs à forte valeur marchande.
L’été dernier, l’AS Saint-Etienne s’est montrée très ferme sur le marché des transferts, parvenant à retenir ses meilleurs joueurs afin de viser la montée en Ligue 1 à l’issue de la saison 2025-2026. Très bien placé dans la course à la Ligue 1 il y a encore un mois, le club forézien vient néanmoins d’enchaîner trois défaites de suite contre Bastia, Troyes et Rodez. Conséquence au classement : l’équipe de Philippe Montanier compte deux points de retard sur Le Mans à seulement une journée de la fin. Dans le cas où Saint-Etienne viendrait à rater la montée, que ce soit directement ou via les barrages, le mercato estival sera bien différent de ce qui était prévu.
Des joueurs tels que Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili, qui voulaient déjà partir l’été dernier, pourraient cette fois exiger leur départ. La bonne nouvelle pour l’ASSE, c’est que le Belge et le Géorgien sont toujours très bien valorisés sur le marché des transferts malgré une saison en deuxième division. En effet, à l’échelle d’un club de Ligue 2, l’ASSE dispose d’une réelle mine d’or en interne comme nous l’apprend le site Sportune. Selon le média spécialisé, les Verts pourraient récupérer près de 25 millions d’euros grâces aux seules ventes de Stassin et de Davitashvili.

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L’attaquant belge est valorisé à hauteur de 15 millions d’euros tandis que l’ancien Bordelais vaut lui 10 millions d’euros sur le marché des transferts. La suite de l’effectif est nettement moins importante en terme de potentiel transfert puisque l’on retrouve ensuite Boakye (6 ME), Kévin Pedro (4 ME) et Chico Lamba (4 ME). Autant dire que si Saint-Etienne doit vendre pour compenser financièrement une non-montée en Ligue 1, ce sont clairement Stassin et Davitashvili qui seront des candidats à un départ avec la possibilité de récupérer un gros chèque grâce à seulement deux transferts. Kilmer Sport espère néanmoins décrocher la montée, en barrage si nécessaire, pour convaincre ses meilleurs joueurs de rester la saison prochaine.
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