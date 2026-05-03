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« Un sketch », « affligeante », l’ASSE se fait torpiller

ASSE03 mai , 18:30
parNathan Hanini
0
Battu par Rodez ce samedi soir dans l’avant-dernière journée de championnat, l’AS Saint-Etienne doit désormais espérer un faux pas du Mans à Bastia lors de l’ultime journée d’une saison à rebondissements. Mais de leur côté, les Verts doivent inverser une dynamique de trois défaites consécutives qui coûtent très cher.
L’AS Saint-Etienne a de nouveau sombré ce samedi soir à Paul Lignon. Face à Rodez, l’ASSE n’a pas produit de miracle et s’incline 2-1. Face à la meilleure équipe de Ligue 2 en 2026, les hommes de Philippe Montanier ont quasiment dit adieu à la montée directe en Ligue 1. Une troisième défaite consécutive en championnat condamne les Verts à un scénario précis pour la dernière journée la semaine prochaine. Face à Amiens, le club du Forez devra obligatoirement s’imposer. Un scénario qui relève presque du miracle pour les suiveurs assidus du club dix fois champion de France.

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L’ASSE, il faut un miracle

Le journaliste et spécialiste de l’AS Saint-Etienne, Laurent Hess dresse un bilan sans équivoque dans le média BUT à une journée de la fin du championnat. « Leur prestation à Rodez a été tellement affligeante qu’elle relevait du sketch. Un florilège de ratés ! Puisque Montanier l’affirme, on va le croire : ces Verts ne trichent pas. Mais être aussi mauvais et pouvoir quand même prétendre à la Ligue 1, c’est miraculeux, » écrit-il notamment.
Désormais pour l’ASSE la donne est simple, la victoire est obligatoire face à Amiens, samedi prochain. Déjà condamnés à la Ligue 3, les Picards voudront bien finir leur saison. De son côté, Le Mans aura un déplacement périlleux à Bastia. Certes, les Corses n’ont remporté que trois victoires à la maison cette saison. Mais avec un point de retard sur le barragiste, Laval, Bastia peut encore espérer un maintien miracle au vu de la saison. Deux points et un but séparent Le Mans de l’ASSE. Il ne faut pas non plus oublier le Red Star quatrième et à égalité avec l’ASSE avant cette ultime journée.

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
67332076603228
2
Le Mans
593315144483117
3
Saint-Étienne
573317610543816
4
Red Star
57331698473611
5
Rodez
55331413643385
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
LOSC Lille
58321778513516
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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