« Un sketch », « affligeante », l’ASSE se fait torpiller

Battu par Rodez ce samedi soir dans l’avant-dernière journée de championnat, l’AS Saint-Etienne doit désormais espérer un faux pas du Mans à Bastia lors de l’ultime journée d’une saison à rebondissements. Mais de leur côté, les Verts doivent inverser une dynamique de trois défaites consécutives qui coûtent très cher.

L’AS Saint-Etienne a de nouveau sombré ce samedi soir à Paul Lignon. Face à Rodez, l’ ASSE n’a pas produit de miracle et s’incline 2-1. Face à la meilleure équipe de Ligue 2 en 2026, les hommes de Philippe Montanier ont quasiment dit adieu à la montée directe en Ligue 1. Une troisième défaite consécutive en championnat condamne les Verts à un scénario précis pour la dernière journée la semaine prochaine. Face à Amiens, le club du Forez devra obligatoirement s’imposer. Un scénario qui relève presque du miracle pour les suiveurs assidus du club dix fois champion de France.

L’ASSE, il faut un miracle

Le journaliste et spécialiste de l’AS Saint-Etienne, Laurent Hess dresse un bilan sans équivoque dans le média BUT à une journée de la fin du championnat. « Leur prestation à Rodez a été tellement affligeante qu’elle relevait du sketch. Un florilège de ratés ! Puisque Montanier l’affirme, on va le croire : ces Verts ne trichent pas. Mais être aussi mauvais et pouvoir quand même prétendre à la Ligue 1, c’est miraculeux, » écrit-il notamment.

Désormais pour l’ASSE la donne est simple, la victoire est obligatoire face à Amiens, samedi prochain. Déjà condamnés à la Ligue 3, les Picards voudront bien finir leur saison. De son côté, Le Mans aura un déplacement périlleux à Bastia. Certes, les Corses n’ont remporté que trois victoires à la maison cette saison. Mais avec un point de retard sur le barragiste, Laval, Bastia peut encore espérer un maintien miracle au vu de la saison. Deux points et un but séparent Le Mans de l’ASSE. Il ne faut pas non plus oublier le Red Star quatrième et à égalité avec l’ASSE avant cette ultime journée.