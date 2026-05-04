ASSE : Les « Bee Gees de Kilmer Sports » n'ont pas peur

L'AS Saint-Etienne n'a plus son destin entre les mains, puisque Le Mans peut priver les Verts d'un billet direct pour la Ligue 1. Mais, du côté des dirigeants stéphanois, on semble très zen.

Le Progrès, Patrick Guillou, consultant de Beinsports et ancien joueur de l'AS Saint-Étienne, constate que l'optimisme est toujours de rigueur chez les propriétaires du club. Ceux-ci baignent dans une douce béatitude depuis qu'ils ont racheté le club à Roland Romeyer et Bernard Caiazzo et Patrick Guillou préfère en sourire. L'ASSE n'est pas passée loin de la catastrophe. Ainsi, il s'en est fallu de peu pour que Le Mans batte Reims dans les dernières secondes, et envoie les Verts vers les barrages d'accession pour la Ligue 1. Mais, les dieux de la Ligue 2 ont décidé qu'il faudra attendre la dernière journée de la saison régulière pour connaitre l'équipe qui accompagnera Troyes dans l'élite. Évoquant cette situation dans, Patrick Guillou, consultant de Beinsports et ancien joueur de l'AS Saint-Étienne, constate que l'optimisme est toujours de rigueur chez les propriétaires du club. Ceux-ci baignent dans une douce béatitude depuis qu'ils ont racheté le club à Roland Romeyer et Bernard Caiazzo et Patrick Guillou préfère en sourire.

L'ASSE, une équipe construite par algorithme

Dans son style, le consultant balance à tout va. « Après la défaite de Rodez, et les « 2BE3 du Forez » chantent sur le podium : « Ha, ah, ah, staying alive, staying alive. » Les uns nous avaient vendu une remontée façon TGV. Les autres poussent le TER en panne entre deux gares (...) En août, la direction vend du rêve, explique ensuite le football pendant des mois, organise une cellule de crise en février et se retrouve sur un champ de mines en mai. Trois défaites d’affilée, un jeu qui brûle les prunelles et les supporters de retour sur les barricades. Une équipe construite par algorithmes pour piétiner la Ligue 2 se fait tordre par une équipe de Rodez qui bosse avec trois bouts de ficelle », constate Patrick Guillou, qui reste relativement confiant concernant la montée de l'AS Saint-Etienne. Que ce soit directement samedi prochain, ou ensuite par la voie des barrages.