ICONSPORT_362532_0017

ASSE : Ces cinq joueurs seront virés en fin de saison

ASSE27 mars , 9:20
parNathan Hanini
0
L’AS Saint-Etienne lutte dans ce sprint final pour monter en Ligue 1. Deuxième du championnat, l’ASSE est actuellement dans le bon wagon. Le club du Forez anticipe déjà le mercato estival. Cinq éléments vont quitter les Verts à l’issue de la saison.
Trois petits points d’avance et six journées restantes pour l’AS Saint-Etienne avant un potentiel grand bonheur le 9 mai prochain face à Amiens. Le club du Forez est à la lutte pour la montée dans l’élite du football français. Deuxième de Ligue 2, l’ASSE compte quatre points de retard sur le leader Troyes et trois d’avance sur Le Mans, troisième. Dans cette optique, les Verts anticipent tous les scénarios en vue du prochain mercato estival. Les dirigeants stéphanois ont déjà une liste des joueurs qui ne seront pas conservés en juin prochain. Selon le média Peuple Vert, cinq éléments sont sur le départ.

Lire aussi

Départ avorté, l'ASSE a frôlé la bouletteDépart avorté, l'ASSE a frôlé la boulette
L'ASSE recrute son futur gardien en Ligue 1, c'est du lourdL'ASSE recrute son futur gardien en Ligue 1, c'est du lourd

Saint-Etienne veut se séparer de 5 éléments

Blessé au mollet depuis le début du mois de mars, Florian Tardieu devra trouver un point de chute. Selon le média Peuple Vert, l’ancien Sochalien ne sera pas conservé à la fin de son contrat cet été. Le milieu de terrain de 34 ans était présent dans le Forez depuis l’été 2023. Même chose pour Denis Appiah, toujours selon le quotidien spécialiste de l’actualité de l’ASSE, l’ancien Nantais ne sera pas conservé. Débarqué en janvier 2023 en provenance du FC Nantes, le latéral ne compte que 13 apparitions cette saison en Ligue 2. À 33 ans, il ne sera pas prolongé cet été, son contrat se terminant en juin. Sur le plan défensif, le média Peuple Vert précise qu’une porte de sortie doit également être trouvée pour les deux recrues de l’été : João Ferreira et Ebenezer Annan. Les deux latéraux n’ont pas convaincu le board stéphanois après une première saison difficile. Le Portugais blessé à la main a perdu sa place de titulaire après des prestations compliquées sous Eirik Horneland. Concernant le Ghanéen, il ne compte que 12 minutes de jeu depuis le début de l’année 2026. Dernier joueur sur le départ, Aboubaka Soumahoro. Prêté par Hambourg, le Français ne devrait pas être conservé.
0
Articles Recommandés
Sénégal CAN 2025
CAN 2025

CAN : Le Maroc menace de saisir le trophée au Stade de France

ICONSPORT_362336_0360
RCSA

Strasbourg : Saison terminée pour Panichelli après une grave blessure !

Pavel Sulc
OL

OL : « La fin peut être dramatique », Lyon a peur

Pierre EMILE-HOJBJERG
OM

OM : Hojbjerg fait ses valises

Fil Info

27 mars , 9:40
CAN : Le Maroc menace de saisir le trophée au Stade de France
27 mars , 9:00
Strasbourg : Saison terminée pour Panichelli après une grave blessure !
27 mars , 8:40
OL : « La fin peut être dramatique », Lyon a peur
27 mars , 8:20
OM : Hojbjerg fait ses valises
27 mars , 8:00
PSG : La guerre ou Paris, le Qatar a tranché
27 mars , 7:30
Mohamed Salah : Le PSG, le Barça et le Real sont d’accord
27 mars , 7:00
OM : Habib Beye en danger, un étonnant fautif accusé
27 mars , 6:30
TV : Colombie - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
26 mars , 23:36
CdM 2026 : Programme TV et résultats des demi-finales des barrages

Derniers commentaires

OL : « La fin peut être dramatique », Lyon a peur

Faut arrêter. Lyon a perdu ses meilleurs joueurs, a failli être en faillite, descendre en ligue 2 et alors qu’ils sont quatrième on vient parler de catastrophe. Pour eux la saison est déjà réussie et une qualification en LDC serait un exploit inattendu.

OM : Hojbjerg fait ses valises

Je suis pas journaliste et ne prétend pas l'être, je ne sais pas où tu vas chercher ça? Hojbjerg en rajoute? oui. C'est le pire simulateur? non. C'est pas parce que tu as décidé qu'on était incapable d'être objectif que c'est vrai. Tu dis "le pire". Objectivement, c'est faux. C'est comme Aulas, ceux qui le détestaient, auraient adoré l'avoir chez eux.

Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés

On est encore 5eme suite a la réforme, qui d une permet à la France d avoir un representant supplémentaire avec cette 4eme place en LDC et aussi par le PSG qui en gagnant plus d une fois la CdF a rajouter une autre place cette fois ci en EL donc potentiellement 7 places en CE Tu remets les même critères qu il y a 15ans et ça ferait longtemps qu on l aurait perdu cette 5eme place !!!

OM : Hojbjerg fait ses valises

Tu le caches bien.

OM : Hojbjerg fait ses valises

je suis loin d'etre un haineux de marseille

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading