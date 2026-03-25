Départ avorté, l'ASSE a frôlé la boulette

Longtemps considéré comme un simple remplaçant, Ben Old a failli quitter l’AS Saint-Etienne cet hiver. Mais l’ailier néo-zélandais s’est redécouvert à un nouveau poste qui a totalement changé sa situation.

Ben Old a bien fait de s’accrocher. Après son arrivée à l’AS Saint-Etienne à l’été 2024, on ne peut pas dire que l’ancien ailier du Wellington Phoenix ait marqué les esprits. Le relégation en Ligue 2 n’a pas changé grand-chose puisque le Néo-Zélandais a débuté la saison en tant que remplaçant. La direction stéphanoise a donc envisagé de s’en séparer, jusqu’à la blessure d’Ebenezer Annan en décembre dernier.

« J’allais être prêté lors des deux derniers mercatos, puis l’arrière gauche s’est blessé quelques matchs avant la période des transferts, a raconté Ben Old pendant le rassemblement de sa sélection. J’ai joué à ce poste de latéral et ils m’ont aimé dans cette position. Il y a eu de longs débats pour savoir si je voulais rester à l’ASSE, jouer à ce nouveau poste de latéral et m’y engager sur la durée, ou partir en prêt. » Ces échanges ont également concerné le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande qui a eu son mot à dire.

« J’ai eu de bonnes discussions avec Darren Bazeley à ce sujet et j’ai décidé que ce serait une très bonne opportunité pour moi, s’est souvenu l’international néo-zélandais, solidement installé dans le onze de Philippe Montanier. Donc je joue latéral depuis, je joue 90 minutes tous les week-ends. Nous avons désormais un nouvel entraîneur et nous gagnons chaque match. J’ai livré de très bonnes performances. C’est très similaire à la façon dont je jouais à Phoenix. Ce poste fait ressortir davantage mes caractéristiques, donc c’est plutôt cool. »

Le compliment flatteur de Montanier

Ce changement de poste a quand même nécessité une adaptation, notamment sur l’aspect défensif beaucoup plus important. « C'était le sujet principal mais à Saint-Etienne, ils avaient vraiment confiance en moi, s’est-il réjoui. Ils disaient toujours qu'il était toujours plus facile pour un latéral d'apprendre le côté défensif que d'apprendre la partie offensive. Ils ont considéré que si vous avez l’intensité et la détermination, vous vous en sortirez. »

« Mon nouvel entraîneur a été impressionné par mes performances. Il a dit que j'étais l'un des meilleurs défenseurs du championnat en un contre un. J'apprends vite et j'en suis fier. Je ne suis pas encore arrivé à mon objectif mais c'est vraiment une bonne surprise pour moi et une agréable expérience d'apprentissage », a conclu Ben Old, qui a débuté les 12 derniers matchs de Ligue 2 malgré le retour de blessure d’Ebenezer Annan.