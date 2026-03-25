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Ben Old, attaquant de l'AS Saint-Etienne

Départ avorté, l'ASSE a frôlé la boulette

ASSE25 mars , 19:30
parEric Bethsy
0
Longtemps considéré comme un simple remplaçant, Ben Old a failli quitter l’AS Saint-Etienne cet hiver. Mais l’ailier néo-zélandais s’est redécouvert à un nouveau poste qui a totalement changé sa situation.
Ben Old a bien fait de s’accrocher. Après son arrivée à l’AS Saint-Etienne à l’été 2024, on ne peut pas dire que l’ancien ailier du Wellington Phoenix ait marqué les esprits. Le relégation en Ligue 2 n’a pas changé grand-chose puisque le Néo-Zélandais a débuté la saison en tant que remplaçant. La direction stéphanoise a donc envisagé de s’en séparer, jusqu’à la blessure d’Ebenezer Annan en décembre dernier.
« J’allais être prêté lors des deux derniers mercatos, puis l’arrière gauche s’est blessé quelques matchs avant la période des transferts, a raconté Ben Old pendant le rassemblement de sa sélection. J’ai joué à ce poste de latéral et ils m’ont aimé dans cette position. Il y a eu de longs débats pour savoir si je voulais rester à l’ASSE, jouer à ce nouveau poste de latéral et m’y engager sur la durée, ou partir en prêt. » Ces échanges ont également concerné le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande qui a eu son mot à dire.
« J’ai eu de bonnes discussions avec Darren Bazeley à ce sujet et j’ai décidé que ce serait une très bonne opportunité pour moi, s’est souvenu l’international néo-zélandais, solidement installé dans le onze de Philippe Montanier. Donc je joue latéral depuis, je joue 90 minutes tous les week-ends. Nous avons désormais un nouvel entraîneur et nous gagnons chaque match. J’ai livré de très bonnes performances. C’est très similaire à la façon dont je jouais à Phoenix. Ce poste fait ressortir davantage mes caractéristiques, donc c’est plutôt cool. »

Le compliment flatteur de Montanier

Ce changement de poste a quand même nécessité une adaptation, notamment sur l’aspect défensif beaucoup plus important. « C'était le sujet principal mais à Saint-Etienne, ils avaient vraiment confiance en moi, s’est-il réjoui. Ils disaient toujours qu'il était toujours plus facile pour un latéral d'apprendre le côté défensif que d'apprendre la partie offensive. Ils ont considéré que si vous avez l’intensité et la détermination, vous vous en sortirez. »
« Mon nouvel entraîneur a été impressionné par mes performances. Il a dit que j'étais l'un des meilleurs défenseurs du championnat en un contre un. J'apprends vite et j'en suis fier. Je ne suis pas encore arrivé à mon objectif mais c'est vraiment une bonne surprise pour moi et une agréable expérience d'apprentissage », a conclu Ben Old, qui a débuté les 12 derniers matchs de Ligue 2 malgré le retour de blessure d’Ebenezer Annan.
B. Old

B. Old

New ZealandNouvelle-Zélande Âge 23 Défenseur

Ligue 2

2025/2026
Matchs24
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts8
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
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Dans ce cas je sollicite le TAS pour les évènement suivants concernant la saison de l'Olympique Lyonnais 2025/2026 : Rennes -3pts car faute sur Merah ca reste pas ca glisse pas de rouge, Morton expulsé injustement et 2 des 3 buts de Rennes sont litigieux HJ Jacquet, tirage de maillot de l'attaquant qui met le but au 1er poteau. PSG -3 pts : Faute sur tessman (litigieux), 2 peno oublié sur la main de Zabarnyi et la faute de Kang In lee sur Tagliafico PFC -2 : 3 rouges oubliés pour le PFC(Chergui, de Smet et un autre joueur) et rouge scandaleux pour abner Strasbourg -1 ; arbitrage partial envers Strasbourg beaucoup de contacts méritait des jaunes, Enciso touche le ballon de la main au début de l'action du 1er but. Enciso qui aurait du etre expulsé pour sa charge non maitrisé sur Sulc. J'estime que l'OL pouvais arracher un nul avec un arbitrage plus juste bien que Strasbourg a bouffer l'OL dans l'impact physique OM-3 : une quinzaine d'action mal arbitré en défaveur de l'OL, Tolisso n'est pas HJ, le but d'Aubameyang il y a deux fautes avant sur Morton et Endrick. L'OM doit finir à 8 (Aguerd, Emerson, Abdelli). PFC -2 : Aux alentours de la 80e il y a une main flagrante d'un def du PFC qui aurait du aboutir sur un penalty acccordé a Lyon. AS Monaco -3: enorme faute de Faes sur Sulc en 1e MT qui peut valoiir rouge entrée de surface, tirage de maillot sur Endrick+ simulation d'Akliouche qui tape dans le mollet de Tolisso avant de lui meme se taper le pied dans son talon permettant a l'AS Monaco de béneficier d'une penalty doublement injustifié. Au nom de l'équité sportive je demande une réattribution des 17 points perdue par l'incompétence des acteurs arbitraux responsable du préjudice et lance une poursuite a l'encontre de la FFF, la LFP et la DTA au nom de leur incapacité a assurer une gestion arbitrale des rencontres impartiales du championnat de France de Ligue 1.

Le PSG a peur de Lens, ce Lyonnais met le feu

Ah ah dans ce cas j'en serait très content

Le PSG a peur de Lens, ce Lyonnais met le feu

Nul doutes que la LPF fera le bon choix pour le PSG ;). RIRES

Le PSG a peur de Lens, ce Lyonnais met le feu

bah non. ces journées là, toutes les equipes jouent en meme temps. ( pour ne pas fausser l championnat)

Le PSG a peur de Lens, ce Lyonnais met le feu

bien sur. montrez vos 800M d ecart. c est vous les plus forts! on doit prier ou cramer un sierge ou vous pouvez le faire? Sinon si Lens veut un report, pas sur que les autres clubs refusent.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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