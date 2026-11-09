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EdF : Mbappé à gauche, Zidane ne lâche pas l’affaire

EdF : Mbappé à gauche, Zidane ne lâche pas l’affaire

Equipe de France
parCorentin Facy
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Aligné à gauche lors du premier match de l’ère Zinedine Zidane, Kylian Mbappé va retrouver l’axe de l’attaque des Bleus lors de ce rassemblement. Mais cela devrait être temporaire en attendant le retour d’Ousmane Dembélé.
Lors de l’annonce de sa première liste en tant que sélectionneur de l’équipe de France en septembre dernier, Zinedine Zidane avait surpris tout le monde en révélant publiquement sa volonté de réinstaller Kylian Mbappé sur le couloir gauche de l’attaque des Bleus. Une vraie surprise puisque l’avant-centre du Real Madrid évolue dans l’axe depuis plus de deux ans, que ce soit en club ou en sélection. Zinedine Zidane avait joint la parole aux actes en titularisant Mbappé à gauche contre la Turquie, laissant à Dembélé le rôle axial qu’il occupe au PSG.
Pour ce rassemblement de novembre, il est probable que Mbappé retrouve l’axe en raison des absences sur blessure de Dembélé et de Lepaul. Mais cela pourrait être simplement ponctuel en attendant le retour du Ballon d’Or 2025 selon Hugo Guillemet, persuadé que Zinedine Zidane n’a pas abandonné son projet initial. « Il va jouer numéro 9 parce que Dembélé n’est pas là. Mais quand Dembélé sera là, Zidane préfère avoir Dembélé en numéro neuf et Mbappé à gauche. Il peut aussi selon le plan de jeu changer » a-t-il lancé sur la Chaîne L’Equipe avant de poursuivre. « Ce n’est pas une dinguerie de se dire que Mbappé est neuf par défaut sur ce rassemblement » estime-t-il, puis de conclure.

Mbappé numéro 9 « par défaut » en novembre ?

« Je pense qu’il sera neuf par défaut contre l’Italie et la Turquie. C’est vrai que derrière Kane, Mbappé c’est le plus grand avant-centre du monde. Mais il faut écouter Zinedine Zidane qui veut le voir à gauche. On constate donc que c’est un neuf pas défaut dans l’esprit de Zidane » argumente Hugo Guillemet, convaincu que le sélectionneur de l’équipe de France reviendra à son idée de base dès qu’il en aura l’occasion. Sauf si Kylian Mbappé met tout le monde d’accord lors des deux prochains matchs de l’équipe de France dans cette position de numéro neuf qu’il occupe quotidiennement au Real Madrid. Et plutôt avec brio au vu de ses statistiques cette saison (17 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues).

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