Pour son premier rendez-vous officiel à la tête de l’Olympique Lyonnais, le nouvel entraîneur Carlos Vicens aura fort à faire face au Lille OSC.

Quelle heure pour LOSC - OL ?

samedi 21 novembre à 20h45 au Stade Pierre Mauroy. L’arbitre sera François Letexier. Lyon a bien profité de la trêve internationale de novembre pour laisser son nouvel entraîneur Carlos Vicens travailler dans la sérénité. Successeur de Paulo Fonseca, qui a choisi de faire ses valises pour partir au Sporting Portugal en pleine saison, l’entraîneur espagnol va donc disputer son premier match sur le banc de l’ OL face à Lille. Cette rencontre se jouera ceau Stade Pierre Mauroy. L’arbitre sera François Letexier.

Sur quelle chaîne suivre LOSC - OL ?

Comme tous les matchs de L1 cette saison, ce choc entre Lille et Lyon, qui sera disputé à l'occasion du multiplex de la 11e journée de L1 samedi soir, sera diffusé sur Ligue 1+ 3.

Les compos probables de LOSC - OL :

En bonne forme depuis un mois, le LOSC sort de deux victoires importantes en championnat, dans le derby face à Lens (1-0) et contre Rennes (2-1). Deuxième du championnat derrière le PSG après un bon début de saison, le LOSC souhaite poursuivre sur sa bonne dynamique pour rester sur le podium. Dans l'objectif de garder ses distances avec l’OL, un rival dans la course à l’Europe, Lille voudra donc faire un bon résultat devant son public. Pour ce match, Davide Ancelotti fera sans Igamane ou Santos. Ueda est incertain.

La compo probable du LOSC : Ozer - Ngoy, Kouassi, Alexandro, Verdonk - Mukau, Bentaleb, André - Ethan Mbappé, Haraldsson, Diaoune.

Sûrement fragilisé par le départ inattendu de Paulo Fonseca avant la trêve de novembre, Lyon traverse une période compliquée, avec une seule victoire lors des cinq derniers matchs. Tombés à Brest il y a deux semaines (0-2), les Gones vont tenter de se racheter pour la première de leur nouveau coach, Carlos Vicens. Désormais cinquième du championnat, l’OL a quatre points sur Lille, deuxième. Autant dire que Lyon souhaite faire un bon résultat dans le Nord de la France pour tenter de revenir sur le podium. Lors de ce match, le nouvel entraîneur espagnol sera privé de Mata, Morton, Openda, Ouedraogo ou Sulc.

La compo probable de l’OL : Greif - Athekame, Kluivert, Niakhaté, Abner - Bidstrup, Tessmann, Tolisso - Boudache, Merah, Nakamura.