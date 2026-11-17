Lucas Stassin ne répond pas aux attentes avec le FC Séville, et l'ASSE craint de voir une possible vente à 25 ME s'envoler. Mais deux motifs d'espoir arrivent.

Première recrue vedette de Kilmer Sports lors de son arrivée à l’ASSE, Lucas Stassin risque de devenir une déception sportive et financière. L’attaquant belge a immédiatement connu la relégation en Ligue 2 , avant une saison décevante à l’échelon inférieur. Prêté à Séville pour avoir une meilleure exposition, le buteur possède une clause d’achat à 25 ME. A priori, il est doublement impossible de voir les Verts récupérer cette somme.

Tout d’abord parce que Lucas Stassin, en dehors d’un but lors de son premier match, est muet depuis. Entre une alerte musculaire et des prestations décevantes, le Belge ne répond pas vraiment aux attentes de Séville. Ensuite car le club andalou a des moyens financiers très limités, et n’a pas prévu de mettre 25 ME sur un joueur l’été prochain.

Stassin de retour en forme avec Séville ?

Mais beaucoup de choses peuvent se passer d’ici là. Sur le plan sportif, à la sortie de cette trêve internationale où il a brillé avec les espoirs belges, l’entraineur du FC Séville Luis Garcia a renouvelé sa confiance en Lucas Stassin, qu’il estime désormais à 100 % de ses capacités et qu’il veut voir briller dans les prochains mois. De quoi changer sa cote actuellement en baisse sur le marché.

Enfin, sur le plan financier, le FC Séville pourrait très bien changer de propriétaire dans les prochains mois. Le pensionnaire de Sanchez Pizjuan provoque l’intérêt d’un fonds dont fait partie notamment Gareth Bale, pour un rachat qui donnerait d’autres moyens à Séville. Et lui permettrait d’acheter des joueurs majeurs si jamais le besoin sportif s’en faisait sentir. Le fonds américain en question, Juggernaut Capital Partners, ambitionne de racheter 85 % du FC Séville et discute actuellement des modalités.

De quoi laisser en tout cas le suspense autour de l’avenir de Lucas Stassin, et garder l’espoir pour l’ASSE d’envisager une très belle vente. Car même en cas de montée en Ligue 1, le retour du Belge pour jouer à Saint-Etienne n’est pas une évidence aux yeux des dirigeants du club du Forez.