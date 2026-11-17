ASSE : Stassin vendu 25 ME, Séville envoie deux messages d’espoir
Stassin de retour en forme avec Séville ?
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ça y est, des soi disant supporters commencent à le descendre . Pouvez vous juger aussi les pourvoyeurs du ballon qui ne lui font pas une passe lors de ses appels et qui l'obligent à reculer et passer les ballons en retrait
Déjà si tu pouvais fermer la tienne ça nous éviterait de sentir ta merde !
Pas brillant en effet
On comprend pourquoi il faut tant de temps pour construire un immeuble,un stade ou d'autres constructions,toujours un tas de barrages pour pouvoir avancer.Ce stade dans ces villes c'est une manne financiere importante pour ces villes
N'importe quoi... Oui ce qu'il a fait est mal, doit être réprimandé mais pas du ferme... Là 1 an ferme alors que ces putains de casseurs ressortent peinard... Notre justice est malade
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
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|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
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|4
|3
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|3
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|1
|13
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|2
|13
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|4
|3
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|14
|1
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|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13