Gilberto Mora

Gilberto Mora, elle prévient le PSG

PSG12 févr. , 19:20
parQuentin Mallet
0
Suivi par tous les plus gros clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, le phénomène du football mexicain Gilberto Mora ne sera pas un joueur facile à recruter. Son agente a fait une annonce détonante en ce sens sur le prix à payer pour le recruter.
La prochaine Coupe du monde sera sans aucun doute le meilleur moyen de voir à l'œuvre Gilberto Mora (2008), la nouvelle sensation du football mexicain. Âgé de seulement 17 ans, le milieu offensif droitier réalise une saison impressionnante avec 5 buts inscrits en 16 matchs et une précocité rare qui fait parler outre-Atlantique.
De nombreux mastodontes du football européen se sont penchés sur son cas et attendent avec impatience ses 18 ans pour pouvoir le faire venir en Europe. Le Paris Saint-Germain est logiquement cité parmi les prétendants, tout comme le Real Madrid et certains cadors de Premier League. Mais pour l'arracher du Club Tijuana, il faudra mettre la main à la poche selon son agente.

PSG : Zabarnyi ne sera pas un flop, il le jurePSG : Zabarnyi ne sera pas un flop, il le jure
PSG : Balerdi en a rajouté, Vitinha est innocentéPSG : Balerdi en a rajouté, Vitinha est innocenté

Gilberto Mora va coûter cher !

« Je vais le vendre très cher. Je ferai tout mon possible pour vendre Gilberto Mora à un prix très élevé. S’il est vendu à prix fort, il sera respecté. Pourquoi un joueur qui joue au Brésil peut coûter 80 millions mais s’il est au Mexique que 8 millions ? Le championnat brésilien est-il si supérieur au mexicain ? Non. Les Européens veulent faire croire aux Mexicains qu’ils ne peuvent pas coûter autant. Et ça m’énerve », a lâché Rafaela Pimenta, l'agente de Gilberto Mora et ancienne associée de Mino Raiola.
Des propos forts qui en disent logiquement très long sur le prix à payer pour le club qui parviendra à mettre la main sur lui. En attendant, Gilberto Mora continue de voir sa cote grimper et cette dernière n'a pas fini de grimper, lui qui aura l'occasion de jouer la compétition la plus suivie au monde dans son propre pays.
0
Derniers commentaires

Ligue des Nations : La France connaît ses adversaires

Objectif Ligue des Nations pour Zizou

PSG : Balerdi en a rajouté, Vitinha est innocenté

champions les gars, continuez!!! Vithina c'est pas un mechant, ca c'est sur, il y a pas de quoi fouetter un chat, next

Le PSG ou Ligue 1+, l’OM a choisi son camp

Oui peut être mais bon, le changement ça existe. Et je suis pas sûr que Bein voulait la coupe du monde au départ, sinon pourquoi se réveiller maintenant, une fois que ligue 1+ avait bouclé le deal si ce n'est pour leur couper l'herbe sous le pied ! C'est la mafia Bein

Ligue des Nations : La France connaît ses adversaires

Du lourd

Le PSG ou Ligue 1+, l’OM a choisi son camp

D'un autre coté ,c'est pas comme si Bein retransmettait la CM depuis 2012

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

