Gilberto Mora, elle prévient le PSG

Suivi par tous les plus gros clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, le phénomène du football mexicain Gilberto Mora ne sera pas un joueur facile à recruter. Son agente a fait une annonce détonante en ce sens sur le prix à payer pour le recruter.

La prochaine Coupe du monde sera sans aucun doute le meilleur moyen de voir à l'œuvre Gilberto Mora (2008), la nouvelle sensation du football mexicain. Âgé de seulement 17 ans, le milieu offensif droitier réalise une saison impressionnante avec 5 buts inscrits en 16 matchs et une précocité rare qui fait parler outre-Atlantique.

De nombreux mastodontes du football européen se sont penchés sur son cas et attendent avec impatience ses 18 ans pour pouvoir le faire venir en Europe. Le Paris Saint-Germain est logiquement cité parmi les prétendants , tout comme le Real Madrid et certains cadors de Premier League. Mais pour l'arracher du Club Tijuana, il faudra mettre la main à la poche selon son agente.

Gilberto Mora va coûter cher !

« Je vais le vendre très cher. Je ferai tout mon possible pour vendre Gilberto Mora à un prix très élevé. S’il est vendu à prix fort, il sera respecté. Pourquoi un joueur qui joue au Brésil peut coûter 80 millions mais s’il est au Mexique que 8 millions ? Le championnat brésilien est-il si supérieur au mexicain ? Non. Les Européens veulent faire croire aux Mexicains qu’ils ne peuvent pas coûter autant. Et ça m’énerve », a lâché Rafaela Pimenta, l'agente de Gilberto Mora et ancienne associée de Mino Raiola.

Des propos forts qui en disent logiquement très long sur le prix à payer pour le club qui parviendra à mettre la main sur lui. En attendant, Gilberto Mora continue de voir sa cote grimper et cette dernière n'a pas fini de grimper, lui qui aura l'occasion de jouer la compétition la plus suivie au monde dans son propre pays.