L'ASSE veut s'offrir un crack à 4 millions d'euros

ASSE01 déc. , 9:00
parClaude Dautel
Dans un mois précisément, le mercato d'hiver débutera. Et pour l'AS Saint-Etienne, il s'agira de recruter des joueurs capables de pousser les Verts jusqu'à la Ligue 1. Enzo Bardeli, le joueur de Dunkerque, est en tête de la liste stéphanoise.
Samedi prochain, l'ASSE se déplacera à Dunkerque pour tenter de revenir sur Troyes, actuel leader du classement de Ligue 2. Mais les dirigeants stéphanois auront un regard attentif sur la performance d'Enzo Bardeli, le milieu de terrain de 24 ans du club nordiste. Auteur cette saison de 7 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, le joueur passé par le centre de formation du LOSC est en effet l'un des choix prioritaires de l'AS Saint-Etienne lors du prochain mercato d'hiver. C'est ce que révèle le site spécialisé EVCT. En cas de négociations avec leurs homologues dunkerquois, les dirigeants stéphanois auront un énorme atout dans les mains. Car le calendrier travaille dans le sens des Verts.

L'ASSE peut mettre 4ME sur un joueur

En effet, Enzo Bardeli a un contrat qui s'achève en juin prochain, après quatre saisons à Dunkerque. Et le mercato d'hiver est la dernière occasion pour le club du Nord, actuellement neuvième de Ligue 2, de le vendre, puisque le milieu de terrain sera libre en juin prochain. Selon le média proche de l'AS Saint-Etienne, Dunkerque pourrait laisser partir l'un des atouts pour la coquette somme de 4 millions d'euros. Un prix que seule l'ASSE est capable de mettre en Ligue 2. Kilmer Sports ayant clairement décidé de donner les moyens financiers qu'il veut à Ivan Gazidis afin qu'il ramène les Verts en Ligue 1 un an seulement après avoir quitté l'élite. Le Peuple Vert peut donc s'attendre à du mouvement durant le mercato d'hiver, Saint-Etienne ne lâchera rien pour parvenir à ses fins. Dans une L2 où les clubs sont contraints de faire des économies, Sainté est un peu seul sur sa planète.
Derniers commentaires

L1 : Kita démonte l'arbitre d'OL-Nantes

Ce qui est génant c'est la non uniformité je veux bien que chaque cas soit individualisé mais là il faut avouer que ce n'est à y rien comprendre

L1 : Kita démonte l'arbitre d'OL-Nantes

Sweet.... dans notre ancien foot sans var qui me manque , il n'y a jamais rouge, HATEBOER baisse beaucoup la tete, le pied n'est pas si haut, le jaune suffisait amplement, l'arbitre avait pris la bonne décision... LA VAR rajoute des problemes, en revenant sur cette action ou il n'y avait pas d'erreur manifeste en mettant jaune..ENFIN BON TU ES DE MAUVAISE FOI pour le coup...

L1 : Kita démonte l'arbitre d'OL-Nantes

D'accord donc tt vas bien.. On a le droit de faire des mains ds la surface, de mettre des béquilles, de tacler sur le protège mais si ça ne reste pas, ça glisse c'est bon, de faire des pieds hauts sur les adversaires. Quel exemple pr les jeunes !!! Quelle lucidité de ta part... Tu m'étonnes que le monde part en couille..

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

Ligue1+ tu connais? Tu as changé d'excuses? Ce n'est plus les équipes bis, ter etc... qui sont la cause de vos défaites?

L1 : Kita démonte l'arbitre d'OL-Nantes

Non il n'y a jamais rouge si tu as joué au football Sweet, c'est fou de pas avouer ça en fait... Mais bon.. toi hein.. on te connait...

