L'ASSE veut s'offrir un crack à 4 millions d'euros

Dans un mois précisément, le mercato d'hiver débutera. Et pour l'AS Saint-Etienne, il s'agira de recruter des joueurs capables de pousser les Verts jusqu'à la Ligue 1. Enzo Bardeli, le joueur de Dunkerque, est en tête de la liste stéphanoise.

En cas de négociations avec leurs homologues dunkerquois, les dirigeants stéphanois auront un énorme atout dans les mains. Car le calendrier travaille dans le sens des Verts. Samedi prochain, l'ASSE se déplacera à Dunkerque pour tenter de revenir sur Troyes, actuel leader du classement de Ligue 2 . Mais les dirigeants stéphanois auront un regard attentif sur la performance d'Enzo Bardeli, le milieu de terrain de 24 ans du club nordiste. Auteur cette saison de 7 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, le joueur passé par le centre de formation du LOSC est en effet l'un des choix prioritaires de l'AS Saint-Etienne lors du prochain mercato d'hiver. C'est ce que révèle le site spécialisé EVCT

L'ASSE peut mettre 4ME sur un joueur

En effet, Enzo Bardeli a un contrat qui s'achève en juin prochain, après quatre saisons à Dunkerque. Et le mercato d'hiver est la dernière occasion pour le club du Nord, actuellement neuvième de Ligue 2, de le vendre, puisque le milieu de terrain sera libre en juin prochain. Selon le média proche de l'AS Saint-Etienne, Dunkerque pourrait laisser partir l'un des atouts pour la coquette somme de 4 millions d'euros. Un prix que seule l'ASSE est capable de mettre en Ligue 2. Kilmer Sports ayant clairement décidé de donner les moyens financiers qu'il veut à Ivan Gazidis afin qu'il ramène les Verts en Ligue 1 un an seulement après avoir quitté l'élite. Le Peuple Vert peut donc s'attendre à du mouvement durant le mercato d'hiver, Saint-Etienne ne lâchera rien pour parvenir à ses fins. Dans une L2 où les clubs sont contraints de faire des économies, Sainté est un peu seul sur sa planète.