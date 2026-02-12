Le PSG ou Ligue 1+, l’OM a choisi son camp

Remonté après l’échec dans l’attribution des droits TV du Mondial 2026, Nicolas De Tavernost a menacé de claquer la porte. Le président de LFP Media réclame du soutien chez les présidents de Ligue 1. Un appel qui a fait réagir Pablo Longoria du côté de Marseille.

Contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, Nicolas De Tavernost n’a pas encore quitté son poste. Le président de LFP Media, société commerciale de la Ligue de Football Professionnel, a seulement menacé de tout abandonner. Son coup de colère lors du conseil d’administration de la Ligue est apparue suite à sa défaite contre beIN Sports.

Alors qu’elle pensait rafler les droits TV de la Coupe du monde 2026, Ligue 1+, qui disposait uniquement d’un accord moral avec la FIFA, a vu l’instance privilégier l’offre de la chaîne franco-qatarienne. L’échec pourrait s’avérer lourd de conséquences pour le principal diffuseur du championnat français. Sans compétition à proposer cet été, de nombreux clients risquent de se désabonner sachant que Ligue 1+ n’a pas prévu d’interrompre les prélèvements. Ce serait un coup dur pour Nicolas De Tavernost qui juge la FIFA et surtout beIN Sports responsables de ses malheurs.