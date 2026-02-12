ICONSPORT_285236_0057
Pablo Longoria

Le PSG ou Ligue 1+, l’OM a choisi son camp

OM12 févr. , 19:00
parEric Bethsy
2
Remonté après l’échec dans l’attribution des droits TV du Mondial 2026, Nicolas De Tavernost a menacé de claquer la porte. Le président de LFP Media réclame du soutien chez les présidents de Ligue 1. Un appel qui a fait réagir Pablo Longoria du côté de Marseille.
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, Nicolas De Tavernost n’a pas encore quitté son poste. Le président de LFP Media, société commerciale de la Ligue de Football Professionnel, a seulement menacé de tout abandonner. Son coup de colère lors du conseil d’administration de la Ligue est apparue suite à sa défaite contre beIN Sports.

Lire aussi

L1 : De Tavernost fait machine arrière, le PSG sous pressionL1 : De Tavernost fait machine arrière, le PSG sous pression
Alors qu’elle pensait rafler les droits TV de la Coupe du monde 2026, Ligue 1+, qui disposait uniquement d’un accord moral avec la FIFA, a vu l’instance privilégier l’offre de la chaîne franco-qatarienne. L’échec pourrait s’avérer lourd de conséquences pour le principal diffuseur du championnat français. Sans compétition à proposer cet été, de nombreux clients risquent de se désabonner sachant que Ligue 1+ n’a pas prévu d’interrompre les prélèvements. Ce serait un coup dur pour Nicolas De Tavernost qui juge la FIFA et surtout beIN Sports responsables de ses malheurs.
Il est vrai que l’ancien actionnaire des Girondins de Bordeaux n’est pas aidé par l’influence de Nasser Al-Khelaïfi, à la fois membre du conseil d’administration de la Ligue et président de beIN Sports. C’est pourquoi le dirigeant français réclame du soutien parmi les autres présidents du championnat. Et son appel a bien été entendu. Selon les informations de RMC, le président et propriétaire du Racing Club de Lens Joseph Oughourlian l’a soutenu, tout comme Pablo Longoria. Le patron de l’Olympique de Marseille s’est mouillé et a choisi le camp de Ligue 1+ face au Paris Saint-Germain. Un choix fort au moment où le club phocéen doit gérer le remplacement de son ancien coach Roberto De Zerbi.
2
Derniers commentaires

Ligue des Nations : La France connaît ses adversaires

Objectif Ligue des Nations pour Zizou

PSG : Balerdi en a rajouté, Vitinha est innocenté

champions les gars, continuez!!! Vithina c'est pas un mechant, ca c'est sur, il y a pas de quoi fouetter un chat, next

Le PSG ou Ligue 1+, l’OM a choisi son camp

Oui peut être mais bon, le changement ça existe. Et je suis pas sûr que Bein voulait la coupe du monde au départ, sinon pourquoi se réveiller maintenant, une fois que ligue 1+ avait bouclé le deal si ce n'est pour leur couper l'herbe sous le pied ! C'est la mafia Bein

Ligue des Nations : La France connaît ses adversaires

Du lourd

Le PSG ou Ligue 1+, l’OM a choisi son camp

D'un autre coté ,c'est pas comme si Bein retransmettait la CM depuis 2012

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

