Le PSG ou Ligue 1+, l’OM a choisi son camp

Remonté après l’échec dans l’attribution des droits TV du Mondial 2026, Nicolas De Tavernost a menacé de claquer la porte. Le président de LFP Media réclame du soutien chez les présidents de Ligue 1. Un appel qui a fait réagir Pablo Longoria du côté de Marseille.
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, Nicolas De Tavernost n’a pas encore quitté son poste. Le président de LFP Media, société commerciale de la Ligue de Football Professionnel, a seulement menacé de tout abandonner. Son coup de colère lors du conseil d’administration de la Ligue est apparue suite à sa défaite contre beIN Sports.
Alors qu’elle pensait rafler les droits TV de la Coupe du monde 2026, Ligue 1+, qui disposait uniquement d’un accord moral avec la FIFA, a vu l’instance privilégier l’offre de la chaîne franco-qatarienne. L’échec pourrait s’avérer lourd de conséquences pour le principal diffuseur du championnat français. Sans compétition à proposer cet été, de nombreux clients risquent de se désabonner sachant que Ligue 1+ n’a pas prévu d’interrompre les prélèvements. Ce serait un coup dur pour Nicolas De Tavernost qui juge la FIFA et surtout beIN Sports responsables de ses malheurs.
Il est vrai que l’ancien actionnaire des Girondins de Bordeaux n’est pas aidé par l’influence de Nasser Al-Khelaïfi, à la fois membre du conseil d’administration de la Ligue et président de beIN Sports. C’est pourquoi le dirigeant français réclame du soutien parmi les autres présidents du championnat. Et son appel a bien été entendu. Selon les informations de RMC, le président et propriétaire du Racing Club de Lens Joseph Oughourlian l’a soutenu, tout comme Pablo Longoria. Le patron de l’Olympique de Marseille
s’est mouillé et a choisi le camp de Ligue 1+ face au Paris Saint-Germain. Un choix fort au moment où le club phocéen doit gérer le remplacement de son ancien coach Roberto De Zerbi.